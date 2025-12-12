Γ. Κώτσηρας: Αναγνώριση του άλματος της ελληνικής οικονομίας η εκλογή Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup συνιστά εθνική επιτυχία, αναγνώριση της άλματος που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία και επιβράβευση των κόπων του ελληνικού λαού. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ο κ. Κώτσηρας επεσήμανε ότι χάρη στις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε με μεθοδικότητα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 και μετά και με την προσπάθεια του ελληνικού λαού, η Ελλάδα από «μαύρο πρόβατο», από χώρα που «βρισκόταν σε υπαρξιακό αδιέξοδο σε σχέση με την ευρωπαϊκή της προοπτική», κατάφερε να κάνει μια μεγάλη στροφή, κάτι που «αναγνωρίζουν πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι συνομιλητές μας», και να δίνει το στίγμα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές της επόμενης ημέρας.

Η ανοδική αυτή πορεία αποτυπώνεται και στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος έχει ουσιώδη αναπτυξιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών για εργαζόμενους και συνταξιούχους, η σύνδεση των φόρων με τον αριθμό των τέκνων, οι χαμηλοί ή και μηδενικοί φορολογικοί συντελεστές για τους νέους, η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για ακίνητα και αυτοκίνητα, η μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

Όλα αυτά, όπως και η επιστροφή ενός ενοικίου και η ενίσχυση των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους, είναι παρεμβάσεις με «ουσιώδες κοινωνικό πρόσημο», που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, τόνισε ο κ. Κώτσηρας.

Σημείωσε δε ότι σε μία περίοδο που άλλες χώρες έχουν προϋπολογισμούς οριακά λιτότητας, «η χώρα μας μπορεί με την προσπάθεια που έχει κάνει να γυρίζει πίσω στην ελληνική κοινωνία χρήματα τα οποία βλέπει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.»

Ερωτηθείς για τα ζητήματα των αγροτών, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «κομβική και αναγκαία μεταρρύθμιση» και παραδέχτηκε ότι «κάθε μετάβαση έχει τις δυσκολίες της». «Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες και την αγωνία των αγροτών» και έχουμε δείξει εμπράκτως ότι «επιθυμούμε τον διάλογο» και «προσπαθούμε να βρούμε λύσεις».

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για οχήματα οργανώσεων εθελοντών πυροσβεστών, που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, σε συνέχεια και της κατάργησης των τελών ταξινόμησης για τα εν λόγω οχήματα, που εισήχθη στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των οργανώσεων αυτών, στέλνουμε ένα σημαντικό μήνυμα συμβολισμού και ουσίας υπέρ του εθελοντισμού και δείχνουμε για άλλη μια φορά ότι «έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στα αιτήματα της κοινωνίας», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας