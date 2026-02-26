Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χιλιάδες κενές θέσεις σε τεχνικά επαγγέλματα και Τεχνητή οημοσύνη

Σοβαρό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά, όπως επισήμανε σε συνέντευξή του στο capital.gr o πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως εξήγησε, αν και παρατηρείται υπερπροσφορά σε ορισμένα επιστημονικά επαγγέλματα, χιλιάδες θέσεις σε τεχνικές ειδικότητες και τομείς που συνδέονται με την ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένουν ακάλυπτες.

Όπως τονίζει, έως το 2030 η χώρα θα χρειαστεί πάνω από 300.000 εργαζόμενους με σύγχρονες δεξιότητες, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρό αναπτυξιακό φρένο και πιθανή ανάγκη εισαγωγής εξειδικευμένου προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και ουσιαστικό επαγγελματικό προσανατολισμό, το έλλειμμα θα διευρυνθεί, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις και πολίτες και περιορίζοντας τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.