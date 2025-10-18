Γ. Ανδριανός: Προσπάθειες να «τρέξουν» οι αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις που περιμένουν πολλοί αγρότες επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Όπως χαρακτηριστικά, σημείωσε στην ΕΡΤ τα προβλήματα οφείλονται εν μέρει στη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πλέον υπάγεται στην ΑΑΔΕ για λόγους διαφάνειας και συμμόρφωσης με απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι η κυβέρνηση «είναι μαζί τους» και πως εργάζεται «νυχθημερόν» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για να εξασφαλιστεί η ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων – αλλά μόνο έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από ελέγχους δεν πρόκειται δηλαδή να πληρώσουμε κάποιον, ένα λεπτό».

Πληρωμές σε εξέλιξη και μέτρα στήριξης

Ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει πιστώσεις για ορισμένες κατηγορίες (αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε παλαιά βιολογικά δικαιώματα) και ότι συνεχίζεται η διαδικασία καταβολών για υπόλοιπες ενισχύσεις. Επίσης, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες και τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί:

Πάγωμα εισφορών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους.

Ρυθμίσεις για ελαφρύνσεις στη ΔΕΗ και επανένταξη σε ρυθμίσεις (π.χ. μέχρι 120 δόσεις) για πληγέντες παραγωγούς.

Δέσμευση για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων που υπέστησαν απώλειες από ασθένειες και άλλες αιτίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ενισχύονται οι πραγματικοί παραγωγοί και να αποκαθίστανται τα χρήματα σε όσους τα δικαιούνται, ενώ όσοι εισέπραξαν παράνομα θα ελεγχθούν και θα αποδοθούν ευθύνες.

Ευλογιά ζώων, παράνομες ενέργειες και έλεγχος βιοασφάλειας

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην επιδημιολογική κατάσταση από την ευλογιά των ζώων: υπάρχουν περιοχές όπου η νόσος έχει περιοριστεί αλλά και άλλες όπου παρατηρείται εξάπλωση. Τόνισε την ανάγκη για αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας και την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση προβλήματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν αναφορές για παράνομο εμβολιασμό — μεταξύ άλλων, έγινε λόγος για πρόσφατες συλλήψεις ατόμων που φέρεται να εισήγαγαν δόσεις από το εξωτερικό. Ο κ. Ανδριανός επεσήμανε ότι ο παράνομος ή ανεξέλεγκτος εμβολιασμός είναι παράνομος, δεν είναι αποτελεσματικός και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κοπάδια, καθώς καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό της προέλευσης ενός κρούσματος και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε υποχρεωτικές σφαγές σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό.