Φορολογική ανάσα για τους νέους: Ποιοι μηδενίζουν φόρο και ποιοι βλέπουν μεγάλες ελαφρύνσεις

Σημαντική ελάφρυνση στο φορολογικό βάρος των νέων εργαζομένων φέρνει από την 1η Ιανουαρίου 2026 το νέο πακέτο αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος, με την κυβέρνηση να στρέφει ξεκάθαρα το βάρος των παρεμβάσεων στις ηλικίες έως 30 ετών.

Η μεταρρύθμιση, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μείωσης των φορολογικών συντελεστών, οδηγεί για πρώτη φορά σε μηδενικό φόρο για χιλιάδες νέους έως 25 ετών, αλλά και σε δραστικές μειώσεις φόρου για εργαζόμενους ηλικίας 26 έως 30 ετών.

Συνολικά, πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ωφεληθούν από τη μείωση των βασικών φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τους νέους, καθώς για πρώτη φορά η φορολογική κλίμακα «σπάει» ηλικιακά, εισάγοντας ειδικό, ευνοϊκό καθεστώς για όσους βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας.

Για τους εργαζόμενους έως 25 ετών, το 2026 σηματοδοτεί μια τομή: για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται πλήρως. Πρόκειται για μια ανατροπή σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, όπου ακόμη και χαμηλά εισοδήματα επιβαρύνονταν με σημαντικό φόρο.

Έτσι, ένας νέος εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος το 2025 πλήρωνε φόρο 2.483 ευρώ, από το 2026 δεν θα καταβάλλει ούτε ένα ευρώ στην εφορία. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 2.483 ευρώ, δηλαδή περίπου 207 ευρώ καθαρό κέρδος κάθε μήνα, ποσό που θα αποτυπώνεται απευθείας στον μισθό του μέσω μειωμένης παρακράτησης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ελάφρυνση για τους νέους ηλικίας 26 έως 30 ετών. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, ο φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος μειώνεται δραστικά, από 22% σε μόλις 9%.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος 28 ετών με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει τον φόρο του να μειώνεται από 2.483 ευρώ το 2025 σε 1.183 ευρώ το 2026. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 1.300 ευρώ ή περίπου 108 ευρώ τον μήνα, με τη συνολική μείωση φόρου να ξεπερνά το 52%.

Οι αλλαγές αυτές έρχονται να «κουμπώσουν» με τη γενικότερη μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλα τα μεσαία εισοδήματα. Από το 2026, ο συντελεστής για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ μειώνεται από 22% σε 20%, για το κλιμάκιο 20.000–30.000 ευρώ από 28% σε 26% και για τα εισοδήματα 30.000–40.000 ευρώ από 36% σε 34%.

Για υψηλότερα εισοδήματα, οι συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι, με 39% για το κλιμάκιο 40.000–60.000 ευρώ και 44% για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Παρότι οι μειώσεις αφορούν το σύνολο των φορολογουμένων, η στόχευση στους νέους έως 30 ετών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο από την επισφαλή εργασία, τις χαμηλές αμοιβές και τη φορολογική επιβάρυνση των προηγούμενων ετών.

Η πρακτική επίδραση των αλλαγών θα φανεί άμεσα στους μισθούς από τις αρχές του 2026, καθώς η μείωση του φόρου θα περάσει αυτόματα στην παρακράτηση. Για χιλιάδες νέους εργαζόμενους, η διαφορά δεν θα είναι απλώς λογιστική, αλλά ένα απτό μηνιαίο όφελος που μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες ή να λειτουργήσει ως πραγματική ενίσχυση σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.