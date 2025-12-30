Φοροελαφρύνσεις με νέο μοντέλο: Ποιοι κερδίζουν και πώς αλλάζει ο χάρτης της φορολογίας εισοδήματος

Με τη φορολογική πολιτική να περνά σε νέα φάση από την 1η Ιανουαρίου 2026, η κυβέρνηση επιχειρεί μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για πρώτη φορά, η φορολογική κλίμακα σταματά να είναι ενιαία και αποκτά σαφή κοινωνικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά, διαφοροποιώντας τη φορολογική επιβάρυνση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία του φορολογούμενου.

Η μεταρρύθμιση, που ψηφίστηκε στα τέλη του 2025, φιλοδοξεί να μειώσει τα φορολογικά βάρη για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους έως 30 ετών. Τα πρώτα απτά αποτελέσματα θα φανούν ήδη από την πρώτη μισθοδοσία του Ιανουαρίου για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες οι ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του 2027, με βάση τα εισοδήματα του 2026.

Η βασική καινοτομία του νέου πλαισίου είναι η εγκατάλειψη της λογικής της «μιας ενιαίας κλίμακας για όλους». Στη θέση της εισάγεται ένα σύστημα πολλαπλών συντελεστών, που προσαρμόζονται στον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, αλλά και στην ηλικία του φορολογούμενου.

Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και έως 40.000 ευρώ, οι βασικοί συντελεστές μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε όλα τα κλιμάκια, ενώ προστίθεται νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, με συντελεστή χαμηλότερο από τον σημερινό ανώτατο. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ήπια φορολογική κλιμάκωση για τη μεσαία τάξη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε να σηκώνει δυσανάλογο βάρος.

Οικογένειες με παιδιά στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση καταγράφεται στη φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά. Στο κρίσιμο κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα εξαρτώμενα τέκνα, φτάνοντας ακόμη και στον μηδενισμό για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο επόμενο κλιμάκιο (20.000–30.000 ευρώ), όπου κάθε παιδί οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του συντελεστή, διαμορφώνοντας ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τα μεσαία οικογενειακά εισοδήματα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, για οικογένειες με δύο παιδιά το ετήσιο όφελος μπορεί να αντιστοιχεί σε πάνω από μισό μηνιαίο μισθό, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους το όφελος προσεγγίζει ή και ξεπερνά έναν ολόκληρο μισθό ανά εργαζόμενο γονέα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους νέους εργαζόμενους, με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος στα πρώτα χρόνια επαγγελματικής ένταξης. Για όσους είναι έως 25 ετών, θεσπίζεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για αποδοχές έως 20.000 ευρώ ετησίως, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ετών ο συντελεστής στο ίδιο εισοδηματικό κλιμάκιο μειώνεται δραστικά.

Η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε καθαρές αυξήσεις μισθών, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τον εργοδότη, ενισχύοντας το καθαρό εισόδημα των νέων εργαζομένων και βελτιώνοντας τα κίνητρα παραμονής στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Πότε και σε ποιους θα φανεί το όφελος

Για περίπου 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, οι μειώσεις φόρου θα αποτυπωθούν άμεσα μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου στις μηνιαίες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους εισοδηματίες, το όφελος θα φανεί με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2026, το επόμενο έτος.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το νέο σύστημα αναμένεται να αφορά περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, με τις ελαφρύνσεις να κινούνται από λίγες δεκάδες ευρώ ετησίως για χαμηλότερα εισοδήματα, έως και τέσσερις μισθούς για πολύτεκνες οικογένειες με δύο εργαζόμενους γονείς.

Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2026 δεν περιορίζεται σε οριζόντιες μειώσεις συντελεστών, αλλά επανασχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το φορολογικό βάρος. Με περισσότερες κλίμακες, μεγαλύτερη στόχευση και σαφή κοινωνικά κριτήρια, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να συνδυάσει τη δημοσιονομική ισορροπία με την ενίσχυση των καθαρών εισοδημάτων.

Το αν η νέα αρχιτεκτονική θα αποδειχθεί διατηρήσιμη σε βάθος χρόνου θα κριθεί τόσο από την πορεία των δημόσιων εσόδων όσο και από την αντοχή της οικονομίας. Προς το παρόν, πάντως, η αλλαγή του 2026 καταγράφεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων από την περίοδο της κρίσης και μετά.