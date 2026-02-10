Fitch: Η Πολωνία κινδυνεύει με υποβάθμιση αν δεν σταθεροποιηθεί το χρέος της

Τα δημόσια οικονομικά της Πολωνίας θα τεθούν υπό στενή παρακολούθηση ενόψει των επόμενων εκλογών, που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2027, με αναλυτή της Fitch Ratings να επισημαίνει ότι, για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι αξιολογήσεις της χώρας, τα επίπεδα του χρέους δεν φαίνεται να σταθεροποιούνται.

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Πολωνίας βελτιώνονται σταθερά από το 1995 –με μοναδική μια σύντομη υποχώρηση το 2016– όταν οι οίκοι αξιολόγησης άρχισαν να αποτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα της πρώην κομμουνιστικής χώρας, η οποία σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρωζώνης.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο η Fitch υποβάθμισε τις προοπτικές της αξιολόγησης «A-» σε «αρνητικές» από «σταθερές», λόγω της απότομης αύξησης του δανεισμού. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των αμυντικών δαπανών, στις αυξανόμενες κοινωνικές δαπάνες και στο υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Η Fitch επισημαίνει επίσης ότι το έντονα πολωμένο πολιτικό τοπίο της Πολωνίας ενδέχεται να δυσχεράνει τις προσπάθειες περιορισμού του ελλείμματος.

Σύμφωνα με τον Μίλαν Τράικοβιτς, επικεφαλής αναλυτή της Fitch Ratings για την Πολωνία, ο οίκος συνήθως διατηρεί μια χώρα σε μη σταθερή προοπτική για διάστημα από ένα έως δύο έτη, σπάνια προχωρώντας σε αλλαγή της αξιολόγησης πριν περάσουν έξι μήνες ή μετά την παρέλευση δύο ετών. Η σχετική δήλωση έγινε την Παρασκευή στο Reuters.

Η Fitch έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει την επόμενη απόφαση αξιολόγησης στις 27 Φεβρουαρίου.

Τα δημόσια οικονομικά στο επίκεντρο

Η Fitch εκτιμά ότι το έλλειμμα της Πολωνίας, το οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί κοντά στο 7% του ΑΕΠ το 2025, θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο φέτος και ενδέχεται να είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον Τράικοβιτς, θα μπορούσε να υποχωρήσει κάτω από το 6% μόνο το 2028.

«Για πρώτη φορά δεν βλέπουμε μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση του πολωνικού χρέους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμηση των αναλυτών, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη συρρίκνωση του ελλείμματος σε περίπου 3% του ΑΕΠ ή και χαμηλότερα.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να οδηγήσει την Fitch σε υποβάθμιση της αξιολόγησης της Πολωνίας –παρά το γεγονός ότι η χώρα στηρίζεται στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και στις εισροές δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ– ο Τράικοβιτς απάντησε ότι το επίκεντρο παραμένουν τα δημόσια οικονομικά.

«Όσον αφορά μια πιθανή υποβάθμιση, τα κριτήρια είναι στην πραγματικότητα πολύ απλά», είπε. «Θα μπορούσε να συμβεί εάν η επιτροπή αξιολόγησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Πολωνία δεν καταφέρνει να σταθεροποιήσει μεσοπρόθεσμα το χρέος της γενικής κυβέρνησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό σενάριο της Fitch προϋποθέτει ότι η πολωνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως το μεσοπρόθεσμο διαρθρωτικό δημοσιονομικό της σχέδιο. Το σχέδιο, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ, προβλέπει τη μείωση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των καθαρών δαπανών από 6,3% το 2025 σε 3,5% το 2028.

«Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικές αποκλίσεις — δηλαδή τέλος στα μέτρα αποσταθεροποίησης και στη δημοσιονομική χαλάρωση. Και τρίτον, ότι η οικονομική ανάπτυξη θα κινηθεί περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις», κατέληξε ο Τράικοβιτς.