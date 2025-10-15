Fed: Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ δεν άλλαξε σημαντικά - Σταθερή η απασχόληση

Η οικονομική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η απασχόληση διατηρήθηκε σταθερή, παρά τις αυξανόμενες αναφορές επιχειρήσεων για μειώσεις προσωπικού, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Η αποκαλούμενη «Μπεζ Βίβλος» (Beige Book), η περιοδική έκθεση που συνοψίζει τις εκτιμήσεις των 12 περιφερειακών τραπεζών της Fed, δείχνει ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν σε απολύσεις ή αφήνουν θέσεις κενές, επικαλούμενες ασθενέστερη ζήτηση, αυξημένη αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη που περιορίζουν τις ανάγκες για προσωπικό.

Παράλληλα, η προσφορά εργασίας παραμένει περιορισμένη σε κλάδους όπως η φιλοξενία, η γεωργία, οι κατασκευές και η μεταποίηση - εξέλιξη που η Fed συνδέει με τις πρόσφατες αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ. Πολλές περιφέρειες αναφέρουν δυσκολία στην ανεύρεση ανειδίκευτων εργατών, ιδιαίτερα μετά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Η «Beige Book» δημοσιεύεται δύο εβδομάδες πριν από κάθε συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια και παρέχει μια πιο ποιοτική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας σε σχέση με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Με δεδομένη την καθυστέρηση δημοσίευσης κυβερνητικών δεδομένων λόγω του shutdown, η τρέχουσα έκθεση αποκτά πρόσθετη σημασία στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας παραμένουν γενικά αμετάβλητες μετά τη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%, αν και η ανάπτυξη φαίνεται ισχυρότερη από το αναμενόμενο. Οι αγορές εκτιμούν ότι η επόμενη συνεδρίαση στις 28-29 Οκτωβρίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα μείωση.

«Οι ιστορίες μετατρέπονται σε δεδομένα», σχολίασε ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές στις αφηγήσεις της αγοράς συχνά προμηνύουν τα σημεία καμπής στην οικονομική δραστηριότητα.

Η έκθεση, που συγκεντρώνει πληροφορίες έως τις 6 Οκτωβρίου, αναδεικνύει επίσης την επίδραση των αυξημένων δασμών, οι οποίοι οδήγησαν σε υψηλότερο κόστος εισροών για πολλές επιχειρήσεις. Παρότι το κόστος αυτό δεν μετακυλίεται πάντα στις τελικές τιμές, η λέξη «δασμός» καταγράφεται 64 φορές στο νέο κείμενο, έναντι 100 στην προηγούμενη έκδοση του Αυγούστου.