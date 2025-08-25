Φ. Μακριδάκη: Αλλαγές στην κλίμακα του φορολογικού συστήματος

Η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοστάκης στη ΔΕΘ αναφορικά με το φορολογικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας τη Δευτέρα στην ΕΡΤ ανέφερε: «Κάποια πράγματα ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όσον αφορά τις αλλαγές και βεβαίως στηρίζονται πάνω στα αποτελέσματα που είχαμε και από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αλλά και εν γένει από την πορεία της οικονομίας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Έτσι λοιπόν, προκειμένου να δοθούν κάποιες φοροελαφρύνσεις, αρχικά το φορολογικό σύστημα αλλάζει βλέποντας διαφοροποιήσεις στην κλίμακα. Αυτές θα αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες, ενώ η φορολογική κλίμακα έχει παραμείνει αμετάβλητη από το 2020.

Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε μια αλλαγή που θα είναι προς τα κάτω είναι πάντα ευνοϊκή με βάση όλες τις καταστάσεις που ισχύουν.

Θα μειωθεί το ποσό της παρακράτησης φόρου. Άρα ουσιαστικά μέσα στον μήνα ο κάθε μισθωτός θα βλέπει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του.

Εδώ βεβαίως εν γένει, με μια αλλαγή της πορείας της οικονομίας και μια προσπάθεια να δούμε ότι η αγορά δεν αλλάζει τάσεις, δεν αυξάνονται οι τιμές των αγαθών και των προϊόντων και των ενοικίων που θα πούμε και παρακάτω με αύξουσα διαδικασία θα έχει πραγματικά αποτελέσματα.

Εν συνεχεία, οι αλλαγές θα αφορούν τα εισοδήματα, ουσιαστικά από το 2026 και το 2025 έχει φύγει πλέον και οι παρακρατήσεις και όλα αυτά έχουν συμβεί. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν μειωμένη παρακράτηση φόρου. Θα έχουμε αύξηση των καθαρών αποδοχών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το πλεονέκτημα στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουν».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Η παρακράτηση στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ουσιαστικά θα φανεί και μέσα στη χρονιά γιατί κάθε μήνα θα είναι μικρότερη. Εν συνεχεία βέβαια και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την εύνοια εφόσον θα μειωθεί η φορολογική κλίμακα».