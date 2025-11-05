Ευρωζώνη: Στις 52,5 μονάδες σκαρφάλωσε τον Οκτώβριο ο σύνθετος δείκτης PMI

Η οικονομία στην ευρωζώνη επεκτάθηκε τον Οκτώβριο με τον ταχύτερο ρυθμό της από τον Μάιο του 2023, ξεφεύγοντας από το μοτίβο της υποτονικής ανάπτυξης που καταγράφηκε νωρίτερα φέτος καθώς η δραστηριότητα στον τομέα υπηρεσιών επιταχύνθηκε και οι συνθήκες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών HCOB (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, σκαρφάλωσε τον Οκτώβριο στις 52,5 μονάδες από τις 51,2 τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τον δέκατο συνεχή μήνα ανάπτυξης και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 μηνών. Οι τιμές πάνω από το όριο των 50 μονάδων υποδηλώνουν ανάπτυξη.

«Επιτέλους υπάρχει κάτι θετικό να αναφέρουμε και πάλι για την οικονομία της ευρωζώνης. Ο τομέας υπηρεσιών είχε σταθερή ανοδική πορεία τον Οκτώβριο. Σε ό,τι αφορά τις νέες εργασίες, πρέπει να επιστρέψει κανείς στον περυσινό Μάιο για να βρει αντίστοιχα ισχυρή ανάπτυξη», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος στην Hamburg Commercial Bank.

Ο όγκος νέων εργασιών επεκτάθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σε 2,5 χρόνια, αποκλειστικά χάρη στον τομέα υπηρεσιών, ενώ οι παραγγελίες στη μεταποίηση ήταν στάσιμες. Ο σύνθετος δείκτης νέων παραγγελιών κατέγραψε άλμα στις 52,1 μονάδες από τις 50,6.

Ο δείκτης PMI για τη δραστηριότητα στον τομέα υπηρεσιών ανήλθε στις 53,0 μονάδες από τις 51,3 του Σεπτεμβρίου, σε υψηλό 17 μηνών.