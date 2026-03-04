Ευρωζώνη: Σε υψηλό τριμήνου τον Φεβρουάριο η επιχειρηματική δραστηριότητα

Σε τροχιά ανόδου παρέμεινε η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, με τον ιδιωτικό τομέα να συμπληρώνει 14 μήνες συνεχούς επέκτασης, ενώ ενισχύεται η αισιοδοξία των επιχειρήσεων παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές εισροών.

Σε υψηλό τριμήνου σκαρφάλωσε ο σύνθετος δείκτης παραγωγής HCOB Eurozone Composite PMI, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 51,9 μονάδες τον Φεβρουάριο, έναντι 51,3 τον Ιανουάριο. Η ενίσχυση αυτή αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή, με την παραγωγή στον μεταποιητικό κλάδο και τη δραστηριότητα στις υπηρεσίες να αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς.

Στις υπηρεσίες ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο των υπηρεσιών ανήλθε στις 51,9 μονάδες (υψηλό δύο μηνών), ενώ στις νέες Παραγγελίες καταγράφηκε βελτίωση των πωλήσεων για έβδομο συνεχή μήνα, τροφοδοτούμενη κυρίως από την εσωτερική ζήτηση, καθώς οι εξαγωγές παρουσίασαν οριακή κάμψη.

Στην απασχόληη, παρά την αύξηση της δραστηριότητας, η αγορά εργασίας παρέμεινε στάσιμη για δεύτερο διαδοχικό μήνα, με τις επιχειρήσεις να απορροφούν τη ζήτηση μέσω της διεκπεραίωσης εκκρεμών παραγγελιών αντί για νέες προσλήψεις.

Η Γερμανία αναδείχθηκε στην ευχάριστη έκπληξη του μήνα, ηγούμενη της ανάπτυξης με τον δείκτη PMI στο 53,2, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Ιρλανδία (52,5), η Ιταλία (52,1) και η Ισπανία (51,5). Αντίθετα, η γαλλική οικονομία παρέμεινε σε κατάσταση στασιμότητας, με τον δείκτη να διαμορφώνεται οριακά κάτω από το όριο της ανάπτυξης, στο 49,9.

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας –το οποίο στη μεταποίηση άγγιξε υψηλό τετραετίας– το κόστος παραγωγής προκαλεί ανησυχία. Οι τιμές εισροών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο του 2023, καταγράφοντας υψηλό 34 μηνών.

Οι επιχειρήσεις μετακύλισαν μέρος του κόστους στους καταναλωτές, με τις τιμές εξόδου να σημειώνουν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του τελευταίου έτους, αν και ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε ελαφρώς σε σχέση με τον Ιανουάριο.