Ευρωζώνη: Σε χαμηλό 9μήνου ο δείκτης μεταποίησης (PMI) τον Δεκέμβριο

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη υποχώρησε περαιτέρω τον Δεκέμβριο, καθώς η παραγωγή μειώθηκε για πρώτη φορά σε 10 μήνες, επηρεασμένη από την επιτάχυνση της μείωσης των νέων παραγγελιών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο δείκτης HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στο 48,8 τον Δεκέμβριο από 49,6 τον Νοέμβριο, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών και είναι πιο χαμηλά από την προκαταρκτική εκτίμηση του 49,2.

Τιμές άνω του 50,0 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ τιμές κάτω από αυτό το σημείο υποδηλώνουν συρρίκνωση.

«Η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα από την ευρωζώνη επιβραδύνεται και πάλι. Η σημαντική μείωση των παραγγελιών, η μείωση των εκκρεμών παραγγελιών και η συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων είναι οι πιο προφανείς δείκτες αυτού του φαινομένου», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο υποδείκτης παραγωγής έπεσε στο 48,9 από το 50,4 του Νοεμβρίου, σημειώνοντας την πρώτη του συρρίκνωση από τον Φεβρουάριο.

Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε σχεδόν ένα χρόνο, με τη ζήτηση εξαγωγών να μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό σε 11 μήνες.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, κατέγραψε την πιο αδύναμη απόδοση μεταξύ των οκτώ χωρών που παρακολουθούνται, με τον δείκτη PMI να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών. Η Ιταλία και η Ισπανία επανήλθαν επίσης σε φάση συρρίκνωσης.

Η Γαλλία αποτέλεσε μια σπάνια φωτεινή εξαίρεση, με τον δείκτη PMI για τον μεταποιητικό τομέα να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 42 μηνών.

Οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού επανεμφανίστηκαν για τα εργοστάσια, με τους χρόνους παράδοσης των προμηθευτών να αυξάνονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022. Αυτό συνέβαλε στην επιτάχυνση του πληθωρισμού του κόστους των εισροών στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών.

Ωστόσο, τα εργοστάσια συνέχισαν να μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους για έβδομη φορά σε οκτώ μήνες, καθώς αγωνίζονταν να τονώσουν τη ζήτηση.

Η αδύναμη ζήτηση οδήγησε τα εργοστάσια σε απολύσεις για 31ο συνεχόμενο μήνα.

Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις, η αισιοδοξία των κατασκευαστών για το επόμενο έτος βελτιώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.