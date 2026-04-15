Ευφορία για το πλεόνασμα - Προβληματισμός για τον πληθωρισμό

Η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας εμφανίζεται ισχυρά βελτιωμένη, καθώς οι εκτιμήσεις για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 δείχνουν σημαντική υπέρβαση των αρχικών στόχων, δίνοντας περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση.

Η επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος προκαλεί σαφώς αίσθημα ευφορίας, καθώς αποτελεί ένδειξη σταθεροποίησης της οικονομίας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν είναι απολύτως καθησυχαστική. Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα και περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών δημιουργούν πίεση στην καθημερινότητα, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη από τη δημοσιονομική βελτίωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος, το πρωτογενές αποτέλεσμα ενδέχεται να διαμορφωθεί κοντά στο 4,8% - 4,9% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας αισθητά τον στόχο του 3,7%. Αντίστοιχα, το συνολικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού - που περιλαμβάνει και τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου στο 1,6% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης για μόλις 0,6%.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να εξετάσει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει μια σταθερή τάση υπεραπόδοσης, καθώς πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύπτονται.

Ωστόσο, το θετικό αυτό σκηνικό συνοδεύεται από αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εντείνουν τον προβληματισμό για την πορεία της οικονομίας.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αισθητή επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάρτιο του 2026, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να ανέρχεται στο 3,9% σε ετήσια βάση, από 2,7% έναν μήνα νωρίτερα. Η άνοδος αυτή συνδέεται κυρίως με την εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια, στον απόηχο των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και τα λοιπά καύσιμα να καταγράφουν διψήφια ποσοστά ανόδου, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα τρόφιμα, όπως στο μοσχάρι και στα αμνοερίφια.

Σε μηνιαία βάση, οι αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων είναι ακόμη πιο έντονες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,9% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά

4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα.

2,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

5,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

0,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

1,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

8,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

0,7% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ- πανδοχεία.

1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας.Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: