Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γ. Μυλωνάκης με ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο - Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μεταφέρθηκε, το πρωί της Τετάρτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού, διασωληνώθηκε και μπήκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού υποβλήθηκε σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς έχει εντοπιστεί εγκεφαλική αιμορραγία και οι εξετάζουν αν θα το αντιμετωπίσουν χειρουργικά ή φαρμακευτικά.

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετέβη λίγο μετά τις 11:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

Εκεί βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», δήλωσε στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.