Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο - Στο 2% στην Ευρωζώνη

Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2%, από 2,1% τον Νοέμβριο

Οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (3,4%, έναντι 3,5% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα είδη διατροφής, το οινόπνευμα και τοamp, τον καπνό (2,6%, έναντι 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, έναντι 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, έναντι -0,5% τον Νοέμβριο).

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε όπως αναμενόταν τον περασμένο μήνα, φτάνοντας τον στόχο του 2% που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προτού πιθανότατα κινηθεί χαμηλότερα τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τη Eurostat, που δημοσίευσε τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Η μείωση αυτή οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος ενέργειας, το οποίο αντισταθμίζει τις παρατεταμένες πιέσεις στις εγχώριες τιμές, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να περιορίζουν τη συνολική αύξηση των τιμών, αντισταθμίζοντας την άνοδο του πληθωρισμού των τροφίμων.

Euro area #inflation expected to be at 2.0% in December 2025, down from 2.1% in November 2025. Components: services +3.4%, food, alcohol & tobacco +2.6%, other goods +0.4%, energy -1.9% - flash estimate https://t.co/QrrJcilCdT pic.twitter.com/qSUcBk2Xss — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 7, 2026

Το πιο κρίσιμο μέτρο για τις υποκείμενες τιμές, που εξαιρεί το ευμετάβλητο κόστος τροφίμων και ενέργειας, υποχώρησε στο 2,3% από 2,4%, λόγω μιας μέτριας επιβράδυνσης του πληθωρισμού των υπηρεσιών και των βιομηχανικών αγαθών.

Τον Δεκέμβριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Σλοβακία και η Εσθονία (4,1%), η Αυστρία (3,9%) και η Κροατία (3,8%)

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), στη Γαλλία (0,7%) και στην Ιταλία (1,2%).

Reuters: Οι προβλέψεις της ΕΚΤ

Η αύξηση των τιμών αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ για το μεγαλύτερο μέρος του 2025, ενώ η τράπεζα προβλέπει ότι θα παραμείνει κοντά σε αυτό το επίπεδο και τα επόμενα χρόνια, ακόμη και αν μεγάλο μέρος του τρέχοντος και του επόμενου έτους κινηθεί κάτω από τον στόχο.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εκφράσει ανησυχία ότι οι χαμηλές τιμές θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον αναιμικό πληθωρισμό περιορίζοντας τις μισθολογικές απαιτήσεις. Ωστόσο, η πλειονότητα φαίνεται να έχει υιοθετήσει πιο χαλαρή στάση, θεωρώντας ότι η πτώση είναι προσωρινή και οφείλεται κυρίως στην αστάθεια των ενεργειακών τιμών.

Πράγματι, η ΕΚΤ τον περασμένο μήνα άφησε να εννοηθεί ότι δεν βιάζεται να προσαρμόσει περαιτέρω την πολιτική της, ενισχύοντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι θα διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Ωστόσο, τα στοιχεία που θα υποχωρήσουν σημαντικά κάτω από το 2% θα μπορούσαν να επαναφέρουν τη συζήτηση για χαλάρωση, αλλά μόνο αν αυξήσουν την πιθανότητα συνεχούς υποτίμησης, καθώς η νομισματική πολιτική λειτουργεί με σημαντικές υστερήσεις και θα είχε περιορισμένη βραχυπρόθεσμη επίδραση.

Η ΕΚΤ θα πρέπει να εξισορροπήσει διάφορους παράγοντες που κινούν τον πληθωρισμό σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η πτώση του κόστους ενέργειας, το ισχυρό ευρώ, η αύξηση των κινεζικών εισαγωγών και η συγκράτηση των μισθολογικών απαιτήσεων θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές. Αντίθετα, οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, η δημοσιονομική σπατάλη της Γερμανίας, η στενή αγορά εργασίας, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση και οι γεωπολιτικές πιέσεις θα μπορούσαν να τις αυξήσουν.

Αυτές οι δυνάμεις καθιστούν τις προβλέψεις ιδιαίτερα αβέβαιες και πιθανότατα θα εμποδίσουν την ΕΚΤ να δώσει οδηγίες πέραν του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, υποδηλώνοντας ότι οι μειώσεις επιτοκίων δεν θα αποκλειστούν, ακόμη και αν περαιτέρω χαλάρωση δεν είναι σίγουρη.

Η ΕΚΤ θα συνεδριάσει ξανά στις 5 Φεβρουαρίου.