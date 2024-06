Eurostat: Στο 2,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο - Στο 2,6% στην Ευρωζώνη

Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο από 3, 2% τον Απρίλιο σύμφωνα με την Eurostat. Ένα χρόνο πριν, το μήνα Μάιο, ήταν στο 4,1%.

Αντίθετα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο ανήλθε στο 2,6% από 2,4% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο πριν, τον Μάιο του 2023, ήταν στο 6,1%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λετονία (0,0%), τη Φινλανδία (0,4%) και την Ιταλία (0,8%), ενώ τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (5,8%), το Βέλγιο (4,9%) και την Κροατία (4,3%).

