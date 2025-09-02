Eurostat: Κάμψη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, 3,1% για τον Αύγουστο - Στο 2,1% η Ευρωζώνη

Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφηκε για τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat.

Σε ετήσιο επίπεδο ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο και από 3,2% τον Αύγουστο του 2024.

Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,1% από 2% τον Ιούλιο και εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,2% έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 0,1%

O δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,3%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,2%.

Ανά κλάδους της οικονομίας , τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Αύγουστο (3,2%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -2,4% τον Ιούλιο).

Το «ταμείο» για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Τα στοιχεία της Eurostat έρχονται ενόψει της πρώτης απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί της νομισματικής της πολιτικής μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι περισσότεροι αναλυτές έχουν προεξοφλήσει πως η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της, αλλά αναμένουν να δουν ενδεχόμενα «σημάδια» για τις επόμενες κινήσεις της ευρωτράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ έχει θέσει ως στόχο για τον πληθωρισμό το επίπεδο του 2% για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Νωρίτερα την Τρίτη, το στέλεχος του Δ.Σ. της τράπεζας, Ισαμπέλ Σνάμπελ, υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό ήταν στην πραγματικότητα στραμμένοι προς υψηλότερα επίπεδα και ότι δεν έβλεπε κίνδυνο να παραμείνει η αύξηση των τιμών κάτω από τον στόχο, καθώς η οικονομική ανάπτυξη ήταν υγιής και οι εμπορικές αναταραχές θα ασκούσαν ανοδική πίεση στα κόστη.



«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον πληθωρισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάντα στο 2% σε έναν κόσμο επιρρεπή σε κλυδωνισμούς. Μπορούμε να ανεχθούμε μέτριες αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση» είπε η Σνάμπελ σε συνέντευξη της στο Reuters.

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η Σνάμπελ ανέφερε πως «οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας θα οδηγήσει σε αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων».