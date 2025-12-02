ESM: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη εξόφληση δανείων από το πρώτο Μνημόνιο

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) έδωσαν σήμερα την έγκρισή τους για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της Ελλάδας που απορρέουν από το πρώτο Μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, ESM και EFSF συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση αναλογικής αποπληρωμής των δανείων σε σχέση με πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).

Οι απαλλαγές και η χρήση του ταμειακού αποθέματος χορηγήθηκαν σε απάντηση επίσημης αίτησης της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος.

Υπενθυμίζεται ότι το GLF συνιστούσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν προς το παρόν ανεξόφλητα

Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ρευστότητας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για την πραγματοποίηση αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.

Βάσει των συμφωνιών δανεισμού του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής σε ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των μηχανισμών ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα δύο ιδρύματα.

Γκραμένια (ESM): Θετικό μήνυμα από την Ελλάδα στις χρηματοπιστωτικές αγορές

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο ΕΜΣ και ο ΕΤΧΣ παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Πιέρ Γκραμένια, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF.