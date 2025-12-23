Επίδομα θέρμανσης: Στους λογαριασμούς σήμερα η προκαταβολή για πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερων από ένα εκατομμύριο νοικοκυριών πιστώνονται σήμερα τα πρώτα ποσά του επιδόματος θέρμανσης, ανοίγοντας τον κύκλο πληρωμών για τη φετινή χειμερινή περίοδο.

Πρόκειται για την προκαταβολή της ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται πριν από τα Χριστούγεννα και αφορά όσους υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η προκαταβολή διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο δικαιούχος είχε λάβει επίδομα και την προηγούμενη χρονιά ή εντάσσεται για πρώτη φορά στο μέτρο. Για τους παλαιούς δικαιούχους καταβάλλεται το 60% του ποσού που είχαν εισπράξει πέρυσι, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος που τους αναλογεί για τη φετινή περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που πιστώνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80 ευρώ, ακόμη και αν το συνολικό δικαίωμα είναι χαμηλότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στη φετινή διαδικασία έχουν υποβληθεί συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ 363.224 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το συνολικό ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ωστόσο σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Το ποσό που δικαιούται κάθε νοικοκυριό υπολογίζεται με βάση τον συντελεστή ψύχους της περιοχής, τις λεγόμενες «βαθμοημέρες», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62. Στο βασικό ποσό προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περιοχές με δριμύ ψύχος προβλέπεται επιπλέον αύξηση κατά 25%. Έτσι, τα ποσά διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ενδεικτικά, δικαιούχος που είχε λάβει πέρυσι επίδομα ύψους 300 ευρώ θα δει σήμερα στον λογαριασμό του 180 ευρώ. Αντίστοιχα, νέος δικαιούχος με συνολικό δικαίωμα 150 ευρώ θα λάβει το ελάχιστο ποσό των 80 ευρώ. Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας δικαιούται συνολική ενίσχυση περίπου 155 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης και 196 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται στα 256 και 324 ευρώ.

Σε περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Ξάνθη ή το Βέρμιο, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά και για οικογένειες με δύο παιδιά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Η σημερινή πληρωμή αφορά την προκαταβολή και καλύπτει αγορές καυσίμων με παραστατικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, τα οποία είχαν δηλωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου. Η επόμενη δόση του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 15 Απριλίου. Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, προσφέροντας μια ουσιαστική οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.