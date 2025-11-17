Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 550.000 αιτήσεις σε μία εβδομάδα - Τα συχνότερα λάθη και τι χρειάζεται προσοχή

Έντονος «συνωστισμός» έχει καταγραφεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τις αιτήσεις των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης να έχουν ξεπεράσει τις 550.000 μέσα σε μια εβδομάδα.

Αν και η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου περίπου το 50% των δυνητικά δικαιούχων έχει σπεύσει να «κλειδώσει» το επίδομα, ανεξαρτήτως του ποσού που δικαιούται, εξέλιξη η οποία αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών για οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου το 70% των αιτήσεων αφορά την επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, την πιο διαδεδομένη μορφή ενίσχυσης.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η προκαταβολή του επιδόματος φθάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 2024-2025 και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.

Αν και η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή, υπάρχουν «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα.

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές και μπορεί να τους κοστίσουν το επίδομα είναι τα εξής:

Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει». Για να λυθεί το και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

Σημειώνεται ότι πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλο καύσιμο π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.