Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι σήμερα η προκαταβολή - Τι ποσά θα εισπράξουν οι δικαιούχοι

Μέχρι σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα εισπράξουν την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθεί το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%. Όλοι πάντως θα λάβουν τουλάχιστον 80 ευρώ που είναι και το χαμηλότερο ποσό που μπορεί να διατεθεί.

Μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα ποσά και το σύστημα υπολογισμού

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή επιδότησης, προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%. Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται τον χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25%.

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος :

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.