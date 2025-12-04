Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή των αιτήσεων

Σε κρίσιμη καμπή μπαίνει από σήμερα η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης, καθώς οι δικαιούχοι έχουν μπροστά τους λιγότερες από 48 ώρες για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ. Όσοι ολοκληρώσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα βήματα θα δουν την πρώτη προκαταβολή να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους έως τις 23 Δεκεμβρίου, κάτι που αφορά ιδιαίτερα όσους υπολογίζουν στην ενίσχυση ενόψει των εορτών και των χαμηλών θερμοκρασιών.

Η συμμετοχή μέχρι στιγμής είναι υψηλή – πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν ήδη κάνει την αίτηση – ωστόσο χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ σύμφωνα με την ΑΑΔΕ παραμένουν τα πιο κρίσιμα λάθη σε βασικά στοιχεία που δηλώνονται στη φόρμα. Η πλατφόρμα ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες και η ορθότητα των δεδομένων επηρεάζει άμεσα την έγκριση και το ύψος της ενίσχυσης.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τον ΑΦΜ του, τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και τα πλήρη στοιχεία της κατοικίας που θερμαίνει – δηλαδή τη διεύθυνση, τα τετραγωνικά και την παροχή ρεύματος, ώστε το σύστημα να ταυτοποιήσει ότι πρόκειται για κύρια κατοικία.

Παράλληλα, πρέπει να καθοριστεί αν το σπίτι είναι ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επιλογή του είδους θέρμανσης που θα επιδοτηθεί, καθώς το επίδομα καλύπτει μόνο ένα καύσιμο ανά χειμερινή περίοδο. Απαραίτητη είναι επίσης η καταχώρηση του IBAN, καθώς χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει η πίστωση στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Η διαδικασία της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXISnet, και στην περίπτωση των πολυκατοικιών απαιτείται η αναγραφή του κωδικού διαχείρισης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να γίνει σωστά η επιμερισμένη καταχώρηση των αγορών.

Η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα το ποσό που δικαιούται ο κάθε πολίτης, με βάση το εισόδημα, τα περιουσιακά του στοιχεία, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τη γεωγραφική ζώνη του οικισμού όπου βρίσκεται η κατοικία.

Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν στα 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και στα 24.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ στα περιουσιακά κριτήρια τα όρια είναι 200.000 και 260.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ σε ορεινές περιοχές. Για τους παλαιούς δικαιούχους, η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο 60% του περσινού επιδόματος, ενώ για τους νέους στο 50%.

Οι αγορές καυσίμων πρέπει να πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται: από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 για τα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική θέρμανση, και από 1η Ιουνίου 2025 για καυσόξυλα και πέλετ. Η επιδότηση δίνεται μόνο για αγορές αξίας διπλάσιας του επιδόματος, ενώ όσοι επιλέξουν το ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τεκμήρια ενεργειακής κατανάλωσης.

Καθώς η προθεσμία εκπνέει, λοιπόν, οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην αφήσουν την αίτηση για την τελευταία στιγμή. Πηγές του ΥΠΟΙΚ επισημαίνουν δε ότι λάθη σε στοιχεία όπως το ΑΦΜ, η παροχή ρεύματος ή το IBAN αποτελούν τους πιο συνηθισμένους λόγους απόρριψης.

Με την πρώτη πληρωμή να βρίσκεται προ των πυλών, η σωστή και έγκαιρη υποβολή γίνεται καθοριστική για χιλιάδες νοικοκυριά που στηρίζονται στη συγκεκριμένη ενίσχυση για να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό κόστος του χειμώνα.