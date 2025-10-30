Επίδομα 250 ευρώ κι επιστροφή ενοικίου: Νωρίτερα η καταβολή τους, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ, Όμηρος Τσάπαλος μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο MEGA για την ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίου και τα τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, στο τέλος Νοεμβρίου υπολογίζει ο ΕΦΚΑ να καταβληθεί το επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι, τον Νοέμβριο πέρα από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης, δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις γι΄αυτό και δεν έχουμε προχωρήσει σε πληρωμές», υπογράμμισε σχετικά.

Επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές κάθε Νοέμβριο

Κύρια κατοικία: έως 800€ (+50€ ανά εξαρτώμενο παιδί)

Φοιτητική κατοικία: έως 800€

Ετήσιο εισόδημα:

Έως 20.000€ για άγαμους

Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+ 4.000€/ παιδί)

Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000€ /παιδί, πέραν του πρώτου)

Περιουσία:

Έως 120.000€ (+ 20.000€ για κάθε παιδί)

Χωρίς περιουσιακό όριο η φοιτητική κατοικία

Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό: κάθε Νοέμβριο

Αυτόματα η καταβολή (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ)

Επίδομα 250 ευρώ

Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω. Για ζευγάρι συνταξιούχων, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά όσους έχουν:

εισόδημα έως 14.000 ευρώ (μονοπρόσωπα νοικοκυριά),

έως 26.000 ευρώ για έγγαμους,

όριο ακίνητης περιουσίας ορίζεται στα 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Σε μια εβδομάδα έρχονται ραβασάκια

Πιθανή ημερομηνία Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

MyCAR (κωδικοί Taxisnet)

Ίδια τέλη με πέρυσι

Καταβολή τελών: μέχρι 31/12/2025

ΔΕΝ θα δοθεί παράταση

Τα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών

Α) Πληρωμή έως 31/1/2026: προσαύξηση 25%

Β) Πληρωμή έως 28/2/2026: προσαύξηση 50%

Γ) Πληρωμή από 1η Μαρτίου και μετά (ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης): προσαύξηση 100%

«Από τις 15 Νοεμβρίου και σταδιακά οι αγρότες θα βλέπουν πληρωμές, όλα είναι σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Για κάποιες είμαστε σε επικοινωνία για κάποιες άλλες δεν χρειάζεται έγκριση από την Ευρώπη πχ επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης και οι πληρωμές του ΕΛΓΑ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Είναι αρκετά χρήματα. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο και την αγανάκτηση των αγροτών», σημείωσε σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ