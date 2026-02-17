ΕΝΦΙΑ 2026: Κλείνει το Ε9, έρχονται τα εκκαθαριστικά – Τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, καθώς η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τις τελευταίες τεχνικές ενέργειες πριν από την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλείσει οριστικά η πλατφόρμα του Ε9 για το έτος 2026, ώστε να «τρέξει» ο υπολογισμός του φόρου και να ξεκινήσει η ανάρτηση των ποσών στο Taxisnet.

Περίπου επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι θα βρεθούν και φέτος αντιμέτωποι με τον ετήσιο λογαριασμό του φόρου ακινήτων, ο οποίος συνολικά εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στα 2,3 δισ. ευρώ.

Με βάση τον σχεδιασμό, τα νέα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου. Τότε οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί μέσω του λογαριασμού τους στο Taxisnet, ενώ θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα πληρωμών σε μηνιαίες δόσεις.

Το μοντέλο των δόσεων διατηρείται και φέτος, διευκολύνοντας τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού, χωρίς να αλλάζει η βασική δομή του φόρου.

Έκπτωση έως 20% για συγκεκριμένες κατοικίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και φέτος η έκπτωση που προβλέπεται για κατοικίες με ενεργή ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα μπορούν να εξασφαλίσουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ έως και 20% για τα συγκεκριμένα ακίνητα. Η διαδικασία «κλειδώνει» μέσα από την πλατφόρμα myProperty, με την ΑΑΔΕ να έχει ήδη αποστείλει ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις στους δικαιούχους για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Παράλληλα, το επικείμενο κλείσιμο του Ε9 λειτουργεί ως καμπανάκι για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την περιουσιακή τους εικόνα πριν από την εκκαθάριση.

Τα πιο συχνά λάθη που εντοπίζονται κάθε χρόνο αφορούν:

ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 και δεν δηλώθηκαν,

ακίνητα που μεταβιβάστηκαν αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται στο Ε9,

λάθη σε τετραγωνικά, ορόφους, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή είδος δικαιώματος.

Σημαντική είναι και η σωστή αποτύπωση βοηθητικών χώρων, όπως αποθήκες, υπόγεια πάρκινγκ και λοιποί χώροι, οι οποίοι φορολογούνται με έκπτωση 90%, αρκεί να έχουν δηλωθεί ορθά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε περιπτώσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης επιφανειών, καθώς ακόμη και μικρές αποκλίσεις στα τετραγωνικά μπορούν να μεταφραστούν σε υψηλότερο φόρο.

Ποιοι δικαιούνται μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Πέρα από τις ασφαλισμένες κατοικίες, μειωμένο ΕΝΦΙΑ δικαιούνται και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων.

Στις προβλέψεις περιλαμβάνονται:

μειωμένος φόρος για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς (έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), υπό προϋποθέσεις,

έκπτωση 50% για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία,

πλήρης απαλλαγή για ευάλωτες ομάδες, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Κρίσιμο σημείο για τον σωστό υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι και η δήλωση των εμπράγματων δικαιωμάτων (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Σε περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί σωστά τα δικαιώματα ή τα ποσοστά, το σύστημα μπορεί να υπολογίσει τον φόρο σαν να υπάρχει πλήρης κυριότητα στο 100%, κάτι που οδηγεί σε «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά.