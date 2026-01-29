Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται με 480.00 ευρώ για την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας

Ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, χρηματοδοτείται με 480.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητριών - φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.
Στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, έχουν ήδη ενταχθεί είκοσι δύο ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών δύο είναι σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται:
- η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,
- η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,
- η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
- η σύνταξη τακτικών εκθέσεων, η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.