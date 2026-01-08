Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ψηλά ο πήχης για το τεκμαρτό εισόδημα - Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο

Ακριβότερο γίνεται φέτος το «κατώφλι» φορολόγησης για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα αυξάνεται στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. Η αυτόματη προσαρμογή του τεκμαρτού στον κατώτατο μισθό οδηγεί σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση για όσους θα φορολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια για τα εισοδήματα του 2025.

Στην πράξη, η μεταβολή αυτή συνεπάγεται αύξηση φόρου κατά περίπου 154 ευρώ, με τον ελάχιστο φόρο για επαγγελματία με έξι χρόνια δραστηριότητας να διαμορφώνεται στα 1.410 ευρώ, έναντι 1.256 ευρώ που κατέβαλε πέρυσι.

Σχεδόν οι μισοί «έπεσαν» στα τεκμήρια

Τα στοιχεία των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων αποκαλύπτουν για ακόμη μία χρονιά τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και τα αντικειμενικά όρια. Το μέσο ετήσιο εισόδημα που δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για το 2024 ανήλθε μόλις σε 3.665 ευρώ, δηλαδή περίπου 305 ευρώ τον μήνα.

Το αποτέλεσμα ήταν να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός των τεκμηρίων για 387.532 επαγγελματίες, σε σύνολο 714.465, ανεβάζοντας το φορολογητέο εισόδημά τους στα 13.107 ευρώ κατά μέσο όρο – σχεδόν τετραπλάσιο από αυτό που είχαν δηλώσει. Για λόγους σύγκρισης, το μέσο εισόδημα των μισθωτών διαμορφώθηκε στις 17.668 ευρώ, των συνταξιούχων στις 13.845 ευρώ και των αγροτών στις 15.138 ευρώ.

Πώς διαμορφώνονται τα όρια ανάλογα με τα έτη λειτουργίας

Το ποσό των 12.320 ευρώ αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι νέοι επαγγελματίες με ατομική δραστηριότητα έως τρία έτη παραμένουν εκτός του συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων. Από το τέταρτο έτος, το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα μειώνεται κατά 67%, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 4.065 ευρώ. Στο πέμπτο έτος ισχύει μείωση 33%, οδηγώντας το όριο στα 8.254 ευρώ.

Για όσους συμπληρώνουν επτά έως εννέα έτη λειτουργίας, εφαρμόζεται προσαύξηση 10%, ανεβάζοντας το τεκμαρτό εισόδημα στα 13.552 ευρώ, με ελάχιστο φόρο 1.681 ευρώ. Στα 10 έως 12 έτη, η προσαύξηση φθάνει το 20%, με το εισόδημα να διαμορφώνεται στα 14.907 ευρώ και τον φόρο κοντά στα 1.952 ευρώ. Για επαγγελματίες με πάνω από 12 έτη δραστηριότητας, η προσαύξηση αγγίζει το 30%, ανεβάζοντας το τεκμαρτό στα 16.016 ευρώ και τον φόρο πάνω από τα 2.030 ευρώ.

Ποιοι «γλιτώνουν» τα τεκμήρια: τα μπλοκάκια

Εξαίρεση από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης μπορούν να έχουν ορισμένοι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, τα λεγόμενα «μπλοκάκια», υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, μπορούν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και να αξιοποιήσουν το αφορολόγητο όριο.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών έως τρεις εργοδότες (ή σε έναν κατά 75%), η δήλωση έδρας στην κατοικία, η απουσία μισθωτής εργασίας και η μη ύπαρξη σημαντικών πρόσθετων εισοδημάτων από άλλες πηγές. Επιπλέον, η δραστηριότητα πρέπει να αφορά κυρίως παροχή επιστημονικών, συμβουλευτικών ή καλλιτεχνικών υπηρεσιών και όχι εμπορική δραστηριότητα.