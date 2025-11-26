Εφοριακοί στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ - Πλήρης έλεγχος κινητής και ακίνητης περιουσίας με νέα απόφαση Πιτσιλή

Σε καθεστώς αυστηρότερης εποπτείας τίθενται πλέον οι ίδιοι οι εφοριακοί, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί ένα διευρυμένο πλαίσιο εσωτερικού «πόθεν έσχες», με στόχο να διασφαλιστεί ότι όσοι διενεργούν φορολογικούς ελέγχους μπορούν να ελεγχθούν με την ίδια αυστηρότητα. Με απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, η διερεύνηση της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων περνά στα χέρια των Οικονομικών Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει έλεγχο σε βάθος για όλα τα στοιχεία που θα εξετάζονταν σε οποιονδήποτε φορολογούμενο: από τραπεζικές καταθέσεις και κινήσεις καρτών, μέχρι επενδυτικά προϊόντα, ακίνητη περιουσία και έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε πηγή.

Στην πράξη, οι επιθεωρητές θα έχουν πρόσβαση σε πλήρες οικονομικό προφίλ τόσο των υπαλλήλων όσο και των συζύγων τους, αξιοποιώντας ακόμα και στοιχεία που αποστέλλονται αυτοματοποιημένα από ξένες φορολογικές αρχές.

Εφόσον διαπιστωθεί αύξηση περιουσίας που δεν συμβαδίζει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ο υπάλληλος καλείται να αιτιολογήσει λεπτομερώς την προέλευσή της. Η έρευνα επεκτείνεται σε κάθε τραπεζική κίνηση, ιδιαίτερα όταν εντοπίζονται μεγάλα ποσά ή ασυνήθιστες πιστώσεις.

Ακόμη και η κατάθεση μετρητών απαιτεί τεκμηρίωση: ο ελεγχόμενος πρέπει να αποδείξει ότι τα χρήματα αυτά προέρχονταν από παλαιότερη ανάληψη ή νόμιμη πηγή.

Στο «ραντάρ» των επιθεωρητών μπαίνουν:

Μισθοί, επιδόματα, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα

Αποζημιώσεις, πωλήσεις ακινήτων ή κινητών

Συναλλαγές σε μετοχές, ομόλογα και λοιπά επενδυτικά προϊόντα

Κέρδη από τυχερά παιχνίδια

Δωρεές και δηλώσεις φόρου κληρονομιάς

Δάνεια και δαπάνες διαβίωσης

Τηλεφωνικοί λογαριασμοί, σχολικά δίδακτρα, ασφάλιστρα κάθε τύπου

Χρήση πιστωτικών καρτών

Αγορές ακινήτων ή άλλων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της εσωτερικής έρευνας θα εξετάζονται επίσης ψηφιακά πορτοφόλια και λογαριασμοί με αυξημένη κίνηση ποσών, καθώς και τυχόν μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Σε περίπτωση που προκύψουν εμβάσματα ή καταθέσεις σε ξένες τράπεζες, ο υπάλληλος πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προέλευσή τους.

Από τον έλεγχο εξαιρούνται επαγγελματικές συναλλαγές του ή της συζύγου, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας. Ωστόσο, αν προκύπτουν επαναλαμβανόμενες ζημίες σε επιχείρηση του συζύγου, η Εσωτερικών Υποθέσεων θα ερευνήσει την πηγή χρηματοδότησης, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο κάλυψης εισοδημάτων που δεν δικαιολογούνται.

Στη διαδικασία προβλέπεται και τυπική κλήση του υπαλλήλου, ώστε να προσκομίσει αναλυτικά στοιχεία για ανεξήγητες πιστώσεις ή εμβάσματα προς και από το εξωτερικό. Η τεκμηρίωση της νομιμότητας των ποσών αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του φακέλου.

Πρόκειται για μια απόφαση που επιχειρεί να ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία του ελεγκτικού μηχανισμού, εφαρμόζοντας στην πράξη ένα μοντέλο «αυτοελέγχου» που στόχο έχει την πλήρη διαφάνεια στο εσωτερικό της υπηρεσίας.