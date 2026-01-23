ΔΥΠΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση ζωονόσων στη Θεσσαλία

Ξεκινά τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 η υλοποίηση του νέου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τίτλο «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 50 ωρών και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ, μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στόχος τού προγράμματος είναι η μείωση του κινδύνου εξάπλωσης ζωονόσων, η ενίσχυση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων της Θεσσαλίας με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση υγειονομικών κινδύνων, καθώς και για τη συνολική ανθεκτικότητα του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 250 άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παροχές προς τους ωφελούμενους

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωσή του.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο επικείμενο πιλοτικό πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 250 ανέργους στη Θεσσαλία, διάρκειας 6 μηνών, με μηνιαία αμοιβή 748 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.