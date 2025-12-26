DW: Οι ξένοι συνταξιούχοι προτιμούν Ελλάδα

Η Ελλάδα κατέχει πλέον την πρώτη θέση στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα «International Living», ξεπερνώντας χώρες όπως η Πορτογαλία και ο Παναμάς, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «Η κατάταξη της Ελλάδας στην πρώτη θέση οφείλεται επίσης στην έντονη αύξηση του κόστους ζωής σε άλλες δημοφιλείς χώρες συνταξιοδότησης, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Eurostat, ένας Γερμανός συνταξιούχος διαθέτει στην Ελλάδα σχεδόν 20% περισσότερη αγοραστική δύναμη από ό,τι στη Γερμανία».

Η φορολογική ρύθμιση επιτρέπει στους συνταξιούχους να πληρώνουν 7% φόρο στα εισοδήματά τους για 15 χρόνια, κάτι που έχει αυξήσει την προσέλευση ξένων. Oι τιμές ακινήτων σε τουριστικές περιοχές όπως η Μύκονος είναι υψηλές, αλλά σε λιγότερο δημοφιλή μέρη μπορούν να βρεθούν καλές ευκαιρίες.



Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 8.000 αιτήσεις από ξένους συνταξιούχους, εκ των οποίων 750 μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η παραμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο», γράφει το RedaktionsNetzwerk Deutschland.



Η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt γράφει σε δημοσίευμά της για την ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων, η οποία παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη αύξηση ζήτησης, ειδικά από διεθνείς αγοραστές με υψηλή αγοραστική δύναμη.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ζήτηση αυτή οφείλεται εν μέρει στα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα, όπως το non-dom φορολογικό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να καταβάλλουν έναν ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος.

Η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων επωφελείται ιδιαίτερα από περιοχές όπως οι Κυκλάδες. Η ζήτηση είναι αυξημένη και για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία ωφελείται από την εγγύτητά της στην Αθήνα, την καλή διεθνή προσβασιμότητα και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη υποδομών, όπως το έργο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Η ζήτηση για τέτοιες κατοικίες ενισχύεται και από το πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να αποκτούν άδεια παραμονής και βίζα Σένγκεν με την αγορά ακινήτων αξίας άνω των 800.000 ευρώ.«Αρχιτεκτονικά, η κατασκευαστική άνθηση αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την Αθήνα», καταλήγει η εφημερίδα.



Πηγή: DW