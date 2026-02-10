Διοικητής ΕΦΚΑ για νόμο περί απασχόλησης των συνταξιούχων: Μπορούν να εργάζονται, αλλά με κανόνες

Συνολικά 260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής ΕΦΚΑ.

Ο κ. Βαρβέρης είπε αρχικά, «(…) Ήρθε αυτός ο ευεργετικός νόμος ο 5078 που έδωσε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους και όρισε κάποιους κανόνες για να γίνει αυτό. Δηλαδή, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές με κάποιο επιπλέον πόρο.

Για τους μισθωτούς συνταξιούχους αυτό είναι το 10% της αμοιβής τους και για τους μη μισθωτούς είναι το ασφαλιστικό τους, η ασφαλιστική τους οφείλει συν 50% της ασφαλιστικής οφειλής σαν πόρο. Έτσι λοιπόν, δόθηκε η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί να μπορούν να εργάζονται».

Και πρόσθεσε «Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έρχονται με την εμπειρία τους να προσφέρουν σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο χρειάζεται εργαζομένους. Άρα, είναι χρήσιμοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι γιατί είναι άνθρωποι με εμπειρία, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα σύστημα το οποίο πραγματικά χρειάζεται εργαζόμενους.

Οπότε ναι, παρατηρούμε ότι αυτό έχει κάνει ένα γενικότερο καλό αν θέλετε, τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και με την καταβολή αυτού του πόρου, έχει καλυφθεί αυτό το κενό που φοβόντουσαν πολλοί ότι θα υπάρξει με το ότι δόθηκε όλο το ποσό της συντάξεως στους εργαζόμενους συνταξιούχους και σταμάτησε αυτή η περικοπή που υπήρχε πριν στη σύνταξη όταν κάποιος εργαζόταν».

Τέλος, στην ερώτηση, αναφορικά με το ότι τώρα που ο ίδιος ο συνταξιούχος εισφέρει στο σύστημα, είναι σαν να τροφοδοτεί κι αυτός την σύνταξή του, ο κ. Βαρβέρης ανέφερε χαρακτηριστικά «Κατά ένα μέρος ναι, τροφοδοτεί και αυτός και όχι μόνο τις συντάξεις του και τις επόμενες γενιές».