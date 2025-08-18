ΔΙΜΕΑ: Σε 33.000 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα από τους ελέγχους Ιουλίου

Σε 33.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκε από τους υπαλλήλους της Διυπηρεσιάκης Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν, σε όλη την χώρα, τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 23 επιχειρήσεις από 500 μέχρι και 3.000 ευρώ, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών -ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).