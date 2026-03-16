Δηλώσεις 2026: Σήμερα ανοίγει το Taxisnet – Ποιοι κερδίζουν έκπτωση φόρου και τι αλλάζει φέτος

Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, καθώς ενεργοποιείται η πλατφόρμα του Taxisnet για τα φυσικά πρόσωπα. Η ΑΑΔΕ έχει καθιερώσει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία, με την περίοδο υποβολής να διαρκεί από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου.

Οι φορολογούμενοι που θα προκύψει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος θα μπορούν να τον εξοφλήσουν σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τα τέλη Ιουλίου και τις επόμενες να ολοκληρώνονται σταδιακά έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Η φετινή περίοδος δηλώσεων συνοδεύεται από νέες αλλαγές σε τεκμήρια διαβίωσης, από περισσότερες προσυμπληρωμένες δηλώσεις αλλά και από το σύστημα εκπτώσεων για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τον φόρο τους νωρίς.

Η έκπτωση φόρου για έγκαιρη υποβολή

Η φορολογική διοίκηση συνεχίζει να δίνει κίνητρο στους φορολογούμενους που υποβάλλουν νωρίς τη δήλωσή τους και εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο που προκύπτει.

Η έκπτωση φτάνει έως 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, μειώνεται σε 3% για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τα μέσα Ιουνίου, ενώ περιορίζεται στο 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου. Για να ισχύσει η έκπτωση, ο φόρος πρέπει να εξοφληθεί έως την προθεσμία της πρώτης δόσης.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το μέτρο έχει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς την προηγούμενη χρονιά πάνω από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι επέλεξαν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο τους.

Ποιοι θα βρουν έτοιμη τη δήλωσή τους

Σημαντικά αυξημένος είναι και φέτος ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα βρουν τα βασικά στοιχεία των εισοδημάτων τους ήδη καταχωρισμένα στο σύστημα.

Τα δεδομένα αντλούνται από πληροφορίες που αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και άλλοι φορείς. Έτσι, η διαδικασία για πολλούς φορολογούμενους περιορίζεται στον έλεγχο των στοιχείων και στην οριστική υποβολή της δήλωσης.

Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος ή εμφανίζονται ποσά που δεν έχουν καταβληθεί, θα πρέπει να γίνει διόρθωση από τον φορέα που τα δήλωσε. Διαφορετικά, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με επιφύλαξη.

Τι αλλάζει στα τεκμήρια και στις δηλώσεις ακινήτων

Στις φετινές δηλώσεις έχουν ενσωματωθεί αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Για τις κατοικίες προβλέπεται μείωση κατά 30% στους συντελεστές υπολογισμού των τεκμηρίων, γεγονός που μειώνει την αντικειμενική δαπάνη και περιορίζει τον κίνδυνο να φορολογηθεί κάποιος για υψηλότερο εισόδημα από το πραγματικό.

Αλλαγές υπάρχουν και στα αυτοκίνητα, καθώς για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 το τεκμήριο υπολογίζεται πλέον με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα για πολλά νεότερα αυτοκίνητα.

Παράλληλα, καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Όσον αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα, στο έντυπο Ε2 έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί για περιπτώσεις ακινήτων που το 2025 μετατράπηκαν από βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια ή παρέμειναν για μεγάλο διάστημα κενά πριν ενοικιαστούν.

Η φορολόγηση των ενοικίων δεν αλλάζει και παραμένει κλιμακωτή, από 15% έως 45%, ενώ συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως δαπάνη το 5% των εσόδων για έξοδα συντήρησης και επισκευής.

Για τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο σύστημα όταν πρόκειται για έως δύο ακίνητα. Αν όμως ο αριθμός των ακινήτων είναι μεγαλύτερος, τότε το εισόδημα θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και δηλώνεται στο έντυπο Ε3.