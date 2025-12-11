Διαπραγματεύσεις της Autohellas με τη Hertz για την ανανέωση του δικαιώματος franchise

Η ελληνική Autohellas, συμφερόντων της οικογένειας Βασιλάκη, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εθνικούς franchisee της Hertz International και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της Hertz στην Ελλάδα από το 1968. Η εταιρεία ανανέωσε το δικαίωμα αυτό το έτος 1998 με ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ενώ τον Μάιο 2021 υπεγράφη 2ετής παράταση του δικαιώματος, έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, ώστε να υπάρχει ένα ασφαλές περιθώριο διάρκειας του δικαιώματος πριν η εταιρεία εκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την μακροχρόνια ανανέωση του δικαιώματος.

Η ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια της σύμβασης δόθηκε στην Autohellas λόγω της μεγάλης της επιτυχίας στην αντιπροσώπευση της Hertz στην Ελλάδα κατά την πρώτη τριακονταετία. Η αγορά αναμένει πλέον την ανακοίνωση της Autohellas για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων μιας και η διορία για την ανανέωση της σύμβασης λήγει σε 20 ημέρες.

Όλα ξεκίνησαν το 1966 όταν ο αείμνηστος Θεόδωρος Βασιλάκης με την κυρία Εμμανουέλα Βασιλάκη υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας για την αντιπροσώπευση της Hertz. Το 1974 η Hertz Hellas εξαγοράζεται πλήρως από τον Θεόδωρο και την Εμμανουέλα Βασιλάκη και μετονομάζεται σε Autohellas Α.Τ.Ε.Ε.

Δραστηριοποιείται στην ενοικίαση και εμπορία αυτοκινήτων και από το 1978 βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση ως ο μεγαλύτερος εθνικός franchisee της Hertz παγκοσμίως.

Από το 2003 έχει επεκταθεί σε οκτώ χώρες εκτός Ελλάδος (Βουλγαρία, Κύπρος, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία Μαυροβούνιο) ως αντιπρόσωπος της Hertz. Διαθέτει στόλο οχημάτων που ξεπερνάει τα 63.500 οχήματα και πάνω από 165 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Η αμερικάνικη Hertz ιδρύθηκε στο 1918 στο Σικάγο και μετρά πάνω από 100 χρόνια ζωής. Δραστηριοποιείται σε 145 χώρες με στόλο 600.000 αυτοκινήτων και 10.000 σημεία εξυπηρέτησης. Σήμερα η Hertz ανήκει σε τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Πώς θα κλείσει το 2025 για τον ελληνικό όμιλο -συνεχίζονται οι επενδύσεις στον στόλο οχημάτων

Για το 2025 οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο τζίρος του ομίλου Αutohellas θα ξεπεράσει το 1 δισ ευρώ (+5%), τα κέρδη ebitda θα προσεγγίσουν τα 300 εκατ. ευρώ (+4,5%) αλλά οι αυξημένες αποσβέσεις (13.600 νέα οχήματα στο μέσα στο 9μηνο του 2025) θα επηρεάσουν την καθαρή κερδοφορία που αναμένεται να διαμορφωθεί στα 76 εκατ. ευρώ (-10%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 9μηνου, η δραστηριότητα ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνέχισε τη δυναμική της πορεία λόγω και του τουρισμού με κύκλο εργασιών που αυξήθηκε στο εννεάμηνο του 2025 κατά 10,1%, φτάνοντας τα 244 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών (ΚIA, Hyundai, Seat, Cupra) στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5,7%, με οριακή βελτίωση του συνολικού μεριδίου αγοράς συνεισφέροντας συνολικά 407,8 εκατ. στον κύκλο εργασιών.

Τόσο, στον κλάδο του rent a car (βραχυχρόνιες μισθώσεις), όσο και στην εμπορία αυτοκινήτων ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος και περιορίζει τα περιθώρια κέρδους. Ιδίως στην εμπορία δραστηριοποιούνται αρκετές καινούργιες μάρκες από την Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό και ο όμιλος Autohellas προχώρησε στην πρώτη παρουσίαση του brand και των πρώτων μοντέλων της Changan στην αγορά τον Οκτώβριο, με στόχο σταδιακά στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει άλλον έναν πυλώνα υποστήριξης της δραστηριότητάς του.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών (λογιστικοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις 128,1 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2025, γεγονός που προσαυξάνει ακόμη περισσότερο τη συνολική δραστηριότητα του ομίλου στον κλάδο εμπορίας.

O κύκλος eργασιών της διεθνούς δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων (Hertz), έφθασε συνολικά τα 137,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2025, μειωμένος κατά 3,1%.

Η Autohellas συνεχίζει να επενδύει στην ανανέωση και επέκταση του στόλου με ετήσιες επενδύσεις περίπου 200 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά η μόχλευση (καθαρός δανεισμός προς ebitda) παραμένει στο 2,6x.

Eπίσης, οι ταμειακές ροές και τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση του στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν πιέζουν τον ισολογισμό. Σταθερή η ετήσια ανταμοιβή των μετόχων όπου μοιράζεται ως μέρισμα περίπου το 45% των καθαρών κερδών.