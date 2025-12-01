Δεύτερη ευκαιρία για όσους πήραν «κουτσουρεμένη» επιστροφή ενοικίου

Χρονικό περιθώριο έως το τέλος του 2025 δίνει το οικονομικό επιτελείο σε ενοικιαστές που είδαν στον λογαριασμό τους πολύ μικρό ποσό επιστροφής ενοικίου –ακόμη και 20 ή 30 ευρώ– ή δεν πληρώθηκαν καθόλου, προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν κανονικά την ενίσχυση που δικαιούνται. Μια δεύτερη πληρωμή αναμένεται στο τέλος Δεκεμβρίου και νια Τρίτη μέσα στον Ιανουάριο, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις φορολογικές δηλώσεις.

Το λάθος με το μηνιαίο ενοίκιο

Κατά την εκκαθάριση, η ΑΑΔΕ εντόπισε χιλιάδες περιπτώσεις όπου το μηνιαίο ενοίκιο είχε δηλωθεί ως ετήσιο. Επειδή η επιστροφή υπολογίζεται ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024, το σύστημα «διάβασε» τα ποσά λανθασμένα και κατέβαλε ως επιστροφή μόλις το 1/12 του μηνιαίου μισθώματος. Έτσι εξηγούνται οι καταβολές των 20–30 ευρώ, αντί για εκατοντάδες ευρώ που περίμεναν αρκετοί δικαιούχοι.

Το λάθος εντοπίζεται κυρίως στις φορολογικές δηλώσεις, όπου σε αρκετές περιπτώσεις το ποσό που καταβλήθηκε κάθε μήνα δηλώθηκε ως σύνολο έτους. Επιπλέον, υπάρχουν φάκελοι με ελλιπή στοιχεία:

δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN

μισθώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο, κυρίως όταν εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή ανήλικος.

Όλοι αυτοί θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να συμπεριληφθούν στη νέα πληρωμή της επιστροφής ενοικίου. Από την Τρίτη η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει στοχευμένα τους φορολογούμενους που επηρεάζονται.

Τι αλλάζει και τι πρέπει να διορθωθεί

Η διορθωτική κίνηση αφορά:

τη σωστή απεικόνιση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου στη φορολογική δήλωση,

την καταχώριση ή επιβεβαίωση του IBAN,

την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπου δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στόχος του μέτρου της επιστροφής ενός ενοικίου είναι, πέρα από την ενίσχυση των νοικοκυριών, να δηλωθούν από όλους τα πραγματικά ποσά που πληρώθηκαν για ενοίκια μέσα στο 2024. Γι’ αυτό δίνεται μια «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους δεν πρόλαβαν ή δεν αντιλήφθηκαν το λάθος στις δηλώσεις τους.

Πώς υπολογίζεται στην πράξη η επιστροφή

Η βασική αρχή είναι απλή:

Το κράτος επιστρέφει το 1/12 των ενοικίων που πληρώθηκαν το 2024.

Αν, για παράδειγμα, φοιτητική κατοικία νοικιάστηκε τον Αύγουστο του 2024 με 400 ευρώ τον μήνα, μέχρι το τέλος του έτους έχουν καταβληθεί πέντε ενοίκια: 400 € x 5 μήνες = 2.000 €.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2.000 / 12, δηλαδή περίπου 166 ευρώ.

Σε περίπτωση μετακόμισης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό και από τα δύο σπίτια. Αν στο πρώτο εξάμηνο του 2024 κάποιος πλήρωνε 400 ευρώ (2.400 €) και στο δεύτερο εξάμηνο 450 ευρώ (2.700 €), η συνολική δαπάνη ενοικίου είναι 5.100 ευρώ. Άρα η επιστροφή διαμορφώνεται στα 5.100 / 12, περίπου 425 ευρώ.

Για την κύρια κατοικία με παιδιά ισχύει επιπλέον η προσαύξηση για τα τέκνα, πάντα όμως με ανώτατο όριο το 1/12 της ετήσιας δαπάνης. Έτσι:

οικογένεια με ενοίκιο 500 ευρώ και δύο ανήλικα τέκνα έλαβε για παράδειγμα 500 ευρώ,

οικογένεια με ενοίκιο 1.000 ευρώ και δύο παιδιά έλαβε 800 ευρώ βασική ενίσχυση και 100 ευρώ προσαύξηση (σύνολο 900 ευρώ),

σε κύρια κατοικία όμως με ενοίκιο 900 ευρώ και τρία τέκνα, η θεωρητική ενίσχυση (800 + 50 για κάθε παιδί) θα έφθανε τα 950 ευρώ, όμως καταβλήθηκαν 900 ευρώ, καθώς η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

Με απλά λόγια: όσοι δήλωσαν σωστά τα ετήσια ποσά, βλέπουν τώρα στον λογαριασμό τους περίπου ένα «νοίκι πίσω» για το 2024, προσαυξημένο για τα παιδιά, όπου αυτό προβλέπεται. Όσοι όμως έκαναν λάθος στις δηλώσεις, εμφανίζονται με πολύ μικρότερη ενίσχυση και θα πρέπει να διορθώσουν τα στοιχεία τους.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι

Οι πληροφορίες για την επιστροφή ενοικίου και για τις απαραίτητες ενέργειες είναι διαθέσιμες:

ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας my1521 της ΑΑΔΕ,

τηλεφωνικά, στο 1521 (χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00).

Για χιλιάδες ενοικιαστές, οι διορθώσεις αυτές μπορεί να μεταφραστούν σε σημαντικά υψηλότερο ποσό στην επόμενη πληρωμή. Γι’ αυτό, το κύριο μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι ένα: όσοι είδαν στον λογαριασμό τους ένα «κουτσουρεμένο» ποσό ή δεν πληρώθηκαν καθόλου, καλό είναι να ελέγξουν τώρα τη δήλωσή τους – όσο το περιθώριο παραμένει ανοιχτό.