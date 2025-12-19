DBRS: Σταθερή ανάπτυξη για την Ελλάδα έως το 2027 - Σταδιακή βελτίωση στην αγορά εργασίας

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να διαγράφει σταθερή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, όπως καταδεικνύουν οι επικαιροποιημένες βασικές μακροοικονομικές εκτιμήσεις της Morningstar DBRS, αποτυπωμένες στο τελευταίο update για τον Δεκέμβριο 2025.

Οι νέες προβλέψεις επεκτείνονται πλέον έως το 2027, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις της διεθνούς οικονομικής συναίνεσης, χωρίς να μεταβάλλουν ουσιωδώς το βασικό σενάριο για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την DBRS, για το 2025 η εκτίμηση του ρυθμού αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ παραμένει αμετάβλητη στο 2,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της οικονομικής μεγέθυνσης.

Για το 2026, η πρόβλεψη αναθεωρείται οριακά ανοδικά στο 2,0%, καταγράφοντας μια ενισχυμένη εικόνα ανθεκτικότητας σε σχέση με την ήπια επιβράδυνση άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών. Για το 2027, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 1,9%, αντανακλώντας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του οίκου, μια σταδιακή σύγκλιση προς το δυνητικό επίπεδο παραγωγής της ελληνικής οικονομίας.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας παρουσιάζει θετικές προοπτικές. Η ανεργία για το 2025 εκτιμάται στο 8,9%, με μικρή άνοδο 0,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ για το 2026 προβλέπεται πτώση στο 8,2%, με ήπια αναθεώρηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Το 2027, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 7,8%, ενισχύοντας τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου η απασχόληση κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η DBRS υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προβλέψεων είναι συνολικά μικρές και διαφοροποιημένες, χωρίς να επηρεάζουν την κύρια εικόνα για το 2026.

Στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οικονομίες με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του μέσου όρου, σε αντίθεση με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί καθοδικά.

Για το 2027, το βασικό σενάριο της DBRS βασίζεται σε ένα «ήπια αισιόδοξο» υπόβαθρο, σε σταδιακή επιτάχυνση στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες και συγκλίνουσες επιδόσεις για ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ελλάδα, προς τους μακροχρόνιους δυνητικούς τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο οίκος αναγνωρίζει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι παραμένουν, κυρίως σε επίπεδο εμπορικής πολιτικής, γεωπολιτικών εντάσεων και δημοσιονομικών ανισορροπιών, αν και η επίδρασή τους στην πραγματική οικονομία αναμένεται να αποτυπωθεί με χρονική υστέρηση.

Συνολικά, οι προβλέψεις της DBRS περιγράφουν για την Ελλάδα ένα σενάριο συνέχειας και σταθερότητας, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και σταδιακή βελτίωση της αγοράς εργασίας έως το 2027.