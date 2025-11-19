Δ. Τσιόδρας για την Προστασία των Καταναλωτών 2025-2030: Σωστές οι διαπιστώσεις αλλά σημασία έχει η υλοποίηση

Ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, που θα πρέπει όμως να υλοποιηθεί και να μη μείνει στα χαρτιά, χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, τη σημερινή δημοσίευση της νέας Ατζέντας της Κομισιόν για τους καταναλωτές.

Η Ατζέντα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες με στόχο οι 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά της ΕΕ ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία στο διαδίκτυο και την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων και την έννομη προστασία των καταναλωτών.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η πρακτική ορισμένων πολυεθνικών εταιρειών να ασκούν διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς σε βάρος των καταναλωτών και κάνοντας κατάχρηση της θέσης τους στην αγορά, δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς από το ισχύον δίκαιο ανταγωνισμού. Δεσμεύεται, δε, να παρουσιάσει εργαλεία για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κατακερματίζουν την ενιαία αγορά, περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών και συμβάλλουν σε σημαντικές διαφορές τιμών σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως στα καθημερινά καταναλωτικά αγαθά.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υπενθυμίζεται ότι έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, όπως η σχετική επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Μάιο του 2024. Είχε αποτελέσει, δε, και το αντικείμενο κοινής επιστολής, ύστερα από πρωτοβουλία του κ. Τσιόδρα, την οποία είχαν συνυπογράψει άλλοι οκτώ ευρωβουλευτές από τρεις Πολιτικές Ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και από επτά χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και είχε σταλεί στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Ατζέντα περιλαμβάνει, τέλος, σειρά μέτρων για ζητήματα που έχει θέσει ο κ. Τσιόδρας σε παρεμβάσεις του στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως η αντιμετώπιση των εισαγωγών επικίνδυνων προϊόντων από τρίτες χώρες, η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών από τις αθέμιτες πρακτικές και τη διαδικτυακή απάτη και η υποστήριξη των θυμάτων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και η αύξηση των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης διασυνοριακής επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και της επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων για την προστασία των καταναλωτών.