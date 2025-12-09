Δ. Μιχαηλίδου: Δεν σκεφτόμαστε φόρο αδράνειας στα κλειστά ακίνητα

Στο στεγαστικό και δημογραφικό πρόβλημα, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, φιλοξενούμενη σε εκπομπή της ΕΡΤ.

«Είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα» ανέφερε αρχικά η κα Μιχαηλίδου και τόνισε πως είναι ένα πρόβλημα εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής επιβίωσης.

Αναφορικά με τις μειώσεις των γεννήσεων, η ίδια ανέφερε ότι «πρέπει να δούμε όλο αυτό το κομμάτι, την αύξηση των γεννήσεων, αλλά και πώς βοηθάμε τα ελληνικά νοικοκυριά έτσι ώστε οι γεννήσεις να είναι παραπάνω».

Σημειώνεται πως σήμερα ο στατιστικός μέσος όρος γεννήσεων για κάθε ελληνική οικογένεια είναι 1,34 ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι γύρω στο 1,7.

Ωστόσο, η υπουργός διευκρίνισε πως δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Για να μπορεί να είναι μια κοινωνία με τον ίδιο πληθυσμό πρέπει μια γυναίκα να κάνει 2,1 παιδιά» σημείωσε και πρόσθεσε πως «μόνο το Ισραήλ έχει δίκτυ πολλαπλασιασμού πάνω από 2,1».

Σε ερώτηση για το αν η νόμιμη μετανάστευση μπορεί να βοηθήσει στο δημογραφικό, η κα Μιχαηλίδου επισήμανε πως η Ελλάδα επικεντρώνεται σε άλλα μέτρα.

Μάλιστα, σημείωσε πως πιο πολλοί είναι οι Έλληνες που έρχονται πίσω στη χώρα μας, παρά φεύγουν στο εξωτερικό. «Εμπειρικά τα δεδομένα μας λένε ότι μισό εκατομμύριο τα τελευταία έξι χρόνια έχει γυρίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ισοζύγιο φαίνεται να είναι στο μηδέν πλέον.

Σχετικά με το πρόβλημα της στέγασης, η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Θέλουμε η στέγαση να μην είναι κάτι το δυσπρόσιτο. Θέλουμε τα έξοδα της στέγασης να είναι ανθρώπινα και να μην έχει μεγάλη δυσκολία το νοικοκυριό να προγραμματίσει την καθημερινότητά του. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε από τα ψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης».

Όπως σημείωσε, το μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται στα ενοίκια, ωστόσο ένα από τα κίνητρα στην επιστροφή ενοικίου που δόθηκε τον Νοέμβριο, είναι να δοθεί στον κόσμο το έναυσμα να αρχίσει να διεκδικεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου του να δηλώνει το σωστό ενοίκιο.

Ωστόσο, επειδή η αγορά προσφοράς - ζήτησης έχει μεγάλη διαφορά, η κυβέρνηση έχει δώσει κίνητρα, όπως μειωμένο συντελεστή στα έσοδα από τα ενοίκια, αλλά και μηδενικό φορολογικό συντελεστή όταν μετατρέπεται η βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. «Όλα αυτά θεωρούμε ότι θα διορθώσουν την αγορά κατοικίας» σημείωσε χαρακτηριστικά η Δ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι δεν είναι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης η επιβολή φόρου αδράνειας στα κλειστά ακίνητα.

Επιπλέον, η υπουργός παρέπεμψε τον κόσμο να επισκεφτεί την ιστοσελίδα stegasi.gov.gr, ώστε να δει τα 43 μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για το στεγαστικό.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» το οποίο αφορά παιδιά έως 2,5 ετών είπε πως επεκτείνεται το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα ωστόσο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, καθώς δεν βρίσκονται αρκετές γυναίκες ή άνδρες που να θέλουν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα.

Η κυρία Μιχαηλίδου τόνισε ότι το κράτος επιδοτεί με 500 ευρώ το μήνα γυναίκες με εισόδημα έως 25.000 ευρώ ώστε να προσλάβουν κάποιον ή κάποια της επιλογής τους. Τον ρόλο της νταντάς μπορεί να αναλάβει και η γιαγιά και ο παππούς δηλαδή να λάβουν τα 500 ευρώ εφόσον κάνουν κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών.

Τόνισε πως «θέλουμε να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες που ούτως ή άλλως έχουν έναν άνθρωπο και προστατεύει, φυλάει το παιδί του να τους πουν να εγγραφεί στο μητρώο αυτών των επιμελητών».

Προσέθεσε πως στις άνεργες γυναίκες το κουπόνι της επιδότησης είναι 300 ευρώ «γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο πολλές ώρες στο σπίτι. Είναι κάποιες ώρες έξω έτσι ώστε να ψάξει για δουλειά».

Ακόμα τόνισε ότι τα προγράμματα τα βλέπει το υπουργείο μαθαίνει και τα τα τροποποιεί όσο τρέχουν. «Προσπαθούμε, ακούμε και να διορθώνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ανέφερε ότι η κοινωνική πολιτική που κάνουμε δεν είναι ως επί το πλείστον επιδοματική αλλά «είναι πολιτική υπηρεσιών. Προσπαθούμε και χτίζουμε νέες υπηρεσίες για τον κόσμο. Οι υπηρεσίες που είναι επί της ουσίας εργαλεία ελευθερίας».

Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, τόνισε πως «έχουμε 2.000 γυναίκες οι οποίες εξυπηρετούνται κάθε χρόνο στις 45 δομές συμβουλευτικές οι οποίες υπάρχουν μέσα στην κοινότητα και το σημαντικό είναι ότι οποιοδήποτε κακοποιημένος μπορεί να πάει εκεί για να δεχτείς ψυχοκοινωνική βοήθεια, νομική βοήθεια, λογιστική βοήθεια. Το πολύ σημαντικό είναι ότι είναι σε όλη τη χώρα».