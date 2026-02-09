Bloomberg: Η Κίνα ζήτησε από τις τράπεζες να μειώσουν τις θέσεις τους σε αμερικανικά ομόλογα

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν μετά από πληροφορίες ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους σε τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν ενδοσυνεδριακά έως και κατά τέσσερις μονάδες βάσης, φθάνοντας το 4,25% από περίπου 4,22% νωρίτερα. Παράλληλα, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,1%.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται το Bloomberg, Κινέζοι αξιωματούχοι προέτρεψαν τις τράπεζες να περιορίσουν τις αγορές αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ ζήτησαν από εκείνες με υψηλή έκθεση να μειώσουν τις θέσεις τους.

Η κίνηση παρουσιάζεται ως μέτρο διαφοροποίησης έναντι του επενδυτικού κινδύνου και όχι ως ένδειξη γεωπολιτικών κινήτρων ή απώλειας εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Bloomberg.