Β. Σπανάκης: Πάνω από 650 έργα στις περιφέρειες Δυτ. Ελλάδος και Πελοποννήσου

Περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ έχει επενδύσει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια σε έργα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ μόνο στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου τα έργα ξεπερνούν τα 650, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μιλώντας στο Olympia Forum 2025, που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο κ. Σπανάκης ανέφερε, ακόμα, ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα του υπουργείου Εσωτερικών, υπερβαίνουν τα 725 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός είπε: Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ειδικότερα, ο προϋπολογισμός των έργων φτάνει τα 326 εκατ. ευρώ, ενώ για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

«Άρα, στο σύνολο των δύο Περιφερειών έχουμε έργα που ξεπερνούν τα 725 εκατ. ευρώ και, εάν κανείς λάβει υπόψη το σύνολο των 13 Περιφερειών μέσω των δύο (2) χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, τα έργα ξεπερνούν τα 5.671 σε ολόκληρη τη χώρα, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 4,8 δισ. ευρώ. Και, μιας και βρισκόμαστε εδώ, στην Αρχαία Ολυμπία, θέλω να σημειώσω ότι τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την περιοχή ανέρχονται περίπου στα 18 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, τα έργα αυτά «αφορούν δράσεις που προκύπτουν από αιτήματα μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων και αποφάσεις των οργάνων κάθε Δήμου, βασισμένα στις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί από τους ίδιους τους Δημάρχους». Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι τα βασικά του οφέλη είναι η ενοποίηση της νομοθεσίας, η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Για το εν λόγω θέμα, συμπλήρωσε ότι για τους πολίτες ο νέος Κώδικας σημαίνει μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς σήμερα οι διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση βρίσκονται κατακερματισμένες σε περίπου 1.000 νόμους. Με τον νέο Κώδικα, όλα αυτά θα μπορέσουν να ξεκαθαριστούν και να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό πλαίσιο.

«Αν θέλουμε να εξάγουμε ένα συμπέρασμα είναι ανάγκη τώρα, περισσότερο από ποτέ, όχι μόνο για ενδοπεριφερειακές συνεργασίες, αλλά και για διαπεριφερειακές συνεργασίες, ώστε να σφραγίσουμε τη θεσμική συνεργασία μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Α΄ και Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

