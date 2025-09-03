Αυξήθηκε το επιτόκιο σε δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων - Πλησίασε το 2%

Ανοδικά κινήθηκε το επιτόκιο σε δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων στην οποία προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, φτάνοντας το 1,97% έναντι 1,84% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,68 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.