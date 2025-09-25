Αυξημένες 3,6% οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών το 2024 - Στα 8.740 ευρώ η μέση δαπάνη ανά άτομο

Μικρή ετήσια αύξηση εμφάνισαν για το 2024 οι μέσες ετήσιες δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Η σχετική μέση ετήσια δαπάνη έφτασε τα 20.694,48 ευρώ (1.724,54 το μήνα), καταγράφοντας αύξηση 3,6%, σε τρέχουσες τιμές σε σχέση με το 2023.

Από τα στοιχεία προκύπτει ακόμα πως το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.338 ευρώ το μήνα, ενώ τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.

Ακόμα, σημειώνεται πως η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 εμφανίζεται μειωμένη κατά 16,6% σε σύγκριση με το

2008.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2024, ανήλθε σε 20.694,48 ευρώ (1.724,54 ευρώ το μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023 (1.663,82 ευρώ).

Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 1,0% ή 213,55 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2024 που ήταν 2,6%.

Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο, το 2024, ανήλθε στα 8.740,20 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% (310,68 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2023 (8.429,52 ευρώ).

Tο μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, σε τρέχουσες τιμές, αφορά:

στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,7%),

στη στέγαση (14,4%) και

στις μεταφορές (13,3%),

ενώ το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (2,2%) αντιστοιχεί στην ασφάλεια και τις οικονομικές υπηρεσίες.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών των νοικοκυριών, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρουσιάζεται στις ομάδες:

αναψυχή και πολιτισμός (13,5%),

ένδυση και υπόδηση (9,5%) και

εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία (6,5%)

ενώ μείωση κατά 1,1% καταγράφεται στα διαρκή αγαθά και τις επικοινωνίες.

Όσον αφορά στις δαπάνες για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2023), παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), στα παρακάτω είδη:

έλαια και λίπη (12,6%),

ψάρια (9,3%)

φρούτα (4,8%)

ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα (4,5%)

μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών (3,6%),

λαχανικά (3,3%),

κρέας (3,0%) και

καφές, τσάι και κακάο (2,8%)

ενώ μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), παρατηρείται στα παρακάτω είδη:

λοιπά είδη διατροφής (-11,9%),

γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (-1,7%) και

αλεύρι, ψωμί, δημητριακά (-0,8%).

Ακόμα, παρατηρείται μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών κατά 9,7% σε σχέση με το έτος 2010, ενώ η αντίστοιχη μείωση σε σχέση με το έτος 2008 είναι της τάξεως του 16,6%.