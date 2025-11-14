Αυτές τις τέσσερις Κυριακές θα ανοίξουν τα καταστήματα ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα για τέσσερις Κυριακές, από 30 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων.

Οι τέσσερις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Όπως ανακοινώθηκε τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Οι ημερομηνίες αυτές καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους, και είθισται να επιλέγονται Κυριακές κοντά στις εορταστικές περιόδους, αλλά και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Τι θα γίνει με τα ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές του 2026

Σε ό,τι αφορά στο 2026, οι ημερομηνίες που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές, θα καθοριστούν με νέα ΚΥΑ οι ακριβείς ημερομηνίες των Κυριακών λειτουργίας θα καθοριστούν με νέα υπουργική απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ετήσιο ημερολόγιο εκπτώσεων και τις εορταστικές περιόδους κάθε χρονιάς.