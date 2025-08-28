Αύριο η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ

Αύριο, 29/8/2025, θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι - 22.155.832 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι -37.559.959 ευρώ

Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι - 87.617.265 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι -171.379 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι -181.420 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι - 4.960.277 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι - 9.056.628 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι - 65.556 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι - 12.909.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 9 δικαιούχοι - 5.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι- 229.225 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι - 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι -34.284 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι - 475.729 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι - 1.627.954 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι -2.862.496 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι - 12.736 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.210

Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.