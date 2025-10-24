ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα οι οριστικοί πίνακες για 2.084 θέσεις εργασίας

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1ΓΒ/2025 για 2.084 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις αφορούν διάφορους κλάδους και ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 και από συμμετέχοντες στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της 1Γ/2024.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση:

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (2.084) θέσεων, εκ των οποίων εξακόσιες ενενήντα πέντε (695) θέσεις καλύφθηκαν και χίλιες τριακόσιες ογδόντα εννέα (1.389) θέσεις έμειναν κενές, μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75) και από συμμετέχοντες στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της 1Γ/2024 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 13), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.