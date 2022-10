Πατέλης: Από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους στην ΕΕ, θα έχει η Ελλάδα το 2022

Το 2022 η Ελλάδα αναμένεται να έχει μια από τις μεγαλύτερες -αν όχι τη μεγαλύτερη- μείωση χρέους/ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της ΕΕ, όπως γνωστοποιεί ο επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

«Μάλιστα το 2023, το χρέος/ΑΕΠ αναμένεται να πέσει κάτω από το επίπεδο του 2012», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μέσω ανάρτησής του στο twitter.

In 2022 Greece is projected to have one of the largest --if not the largest-- drops in debt/gdp in the EU. And in 2023, debt/gdp should drop below its 2012 level. pic.twitter.com/spOf8bn2Py