Από το όχι στην ΕΟΚ, στο όχι στην Mercosur

Τα ίδια καταστροφολογικά και συνωμοσιολογικά επιχειρήματα που ακούγαμε μετά την αίτηση για την είσοδο της Ελλάδα στην ΕΟΚ πριν από 50 χρόνια, ακούμε και σήμερα για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur. Με την αντιπολίτευση να ανακαλύπτει ένα νέο εχθρό που επιβουλεύεται την Ελλάδα.

Σε αυτό τον νέο εχθρό, σύμφωνα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης, όχι μόνο δεν αντιτάχθηκε η κυβέρνηση, αλλά σιωπηρά αποδέχθηκε με απώτερο στόχο την ολοκληρωτική καταστροφή της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Διότι σύμφωνα με τους αγρότες των μπλόκων, τους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά και τους αρχηγούς που στερούνται κομμάτων, η κυβέρνηση εξυφαίνει σκοτεινά σχέδια για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα.

Οπότε η ανακάλυψη του εχθρού που φέρει την μυστηριώδη ονομασία Mercosur, συμπληρώνει το συνωμοσιολογικό παζλ που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι μάθαμε ότι η Mercosur θα γεμίσει την Ελλάδα με καφέ, με κακάο, με μπανάνες, με μάνγκο και με μοσχαρίσιο κρέας, καταστρέφοντας και αφανίζοντας την αντίστοιχη εγχώρια παραγωγή. Επιχειρήματα για γέλια και για κλάματα. Επιχειρήματα που πιστοποιούν ότι ο λειτουργικός αναλφαβητισμός στην χώρα μας καλά κρατεί, υπονομεύοντας με επιμονή και υπομονή το ίδιο μας το μέλλον.

Ας δούμε με ψυχραιμία τι έχει γίνει. Tην περασμένη Παρασκευή, το Συμβούλιο της ΕΕ με ειδική πλειοψηφία, έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή της συμφωνίας EΕ - Mercosur.

Ποια είναι η Mercosur; Η Mercosur είναι η βασική τελωνειακή και εμπορική ένωση της Νότιας Αμερικής, της οποίας πλήρη μέλη είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη, η Ουρουγουάη και η Βολιβία, και συνδεδεμένα μέλη η Χιλή, η Κολομβία, το Εκουαδόρ, το Περού, ο Παναμάς, η Γουιάνα και το Σουρινάμ. Ο τελικός στόχος της Mercosur, που συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια ζωής είναι η δημιουργία μιας κοινής αγοράς παρόμοιας με την ΕΕ, με κύρια χαρακτηριστικά την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, αλλά και ανθρώπων.

Ο στόχος της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur, είναι η δημιουργία μιας νέας ζώνης ελεύθερου εμπορίου, η οποία θα καλύπτει χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες και σχεδόν 800 εκατ. καταναλωτές. Ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο ενώσεων.

Σήμερα όσον αφορά την χώρα μας, η εμπορική δραστηριότητα με τις χώρες της Mercosur, ανέρχεται περίπου στα 435 εκατ. ευρώ. Οι εισαγωγές ανέρχονται στα 400 εκατ. ευρώ και οι εξαγωγές στα 35 εκατ. ευρώ. Εάν συνυπολογιστούν και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες και οι μεταφορές, οι εξαγωγές μας ξεπερνούν τα 1,2 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως πρώτες ύλες, κρέας και ζωοτροφές. Και οι εξαγωγές ελαιόλαδο, ελιές, φρούτα, μηχανήματα, χημικά, φαρμακευτικά κ.α. Με περισσότερες από 300 επιχειρήσεις να εξάγουν προϊόντα τους προς τις χώρες αυτές.

Με την υπογραφή της συμφωνίας ανοίγει διάπλατα για τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, μια νέα αγορά περίπου 300 εκατ. καταναλωτών. Μέχρι χθες, οι χώρες της Mercosur αποτελούσαν τον 22ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, εκτός ΕΕ. Σήμερα, τα πράγματα αλλάζουν.

Ειδικά μετά την πρόβλεψη της συμφωνίας για την πλήρη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των γεωγραφικών ενδείξεων 21 ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης / Γεωγραφικής Ένδειξης). Έτσι πολλά προϊόντα θα προστατεύονται από απομιμήσεις και θα έχουν υψηλότερες τιμές, όπως Ελιά Καλαμάτας, Ελαιόλαδο Καλαμάτας, Ελαιόλαδο Κολυμβάρι Χανίων, Κεφαλογραβιέρα, Κορινθιακή Σταφίδα, Κρόκος Κοζάνης, Μανούρι, Μαστίχα Χίου, Φέτα και μια σειρά από κρασιά όπως Αμύνταιο, Μαντινεία, Νάουσα, Νεμέα κ.α.

Το άνοιγμα σε μια νέα αγορά 300 εκατ. καταναλωτών αποτελεί ευκαιρία και όχι απειλή. Καθώς στις οικονομίες της Λατινικής Αμερικής υπάρχουν αγοραστές για τα καλά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Για προϊόντα που δεν υπάρχουν εκεί και που αποτελούν μια πρόκληση από μόνα τους. Φυσικά, η ελληνική παραγωγή χάνεται μπροστά στο καταναλωτικό μέγεθος της Mercosur. Ωστόσο, τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά της, αν συνοδευτούν από τις κατάλληλες μεθόδους μάρκετινγκ και πωλήσεων, θα βρουν το δικό τους κοινό.

Η συμφωνία ΕΕ - Mercosur αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του «ελληνικού brand name» και του «made in Greece». Αυτό όμως απαιτεί δουλειά. Σταθερή ποιότητα, και σταθερές ικανοποιητικές ποσότητες, ανταγωνιστικές πρακτικές, ισχυρή μεταποίηση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Ναι, για όσους επιμένουν να παραμένουν στο περιθώριο της αγροτικής παραγωγής, βασισμένοι στις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις και στις εξασφαλίσεις από μη παραγωγικές επιλογές, η Mercosur είναι ένας ακόμα εχθρός στα μάτια τους.

Όμως για όσους νοιώθουν ότι δεν είναι μόνο καλλιεργητές, αλλά επιχειρηματίες γης, η ευκαιρία είναι μοναδική. Χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, supermarkets, εταιρείες εστίασης και απλά νοικοκυριά, αποτελούν δυνητικούς πελάτες για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Μάλιστα αν το δούμε σε αριθμούς, είναι σαν να ανοίγει για τη χώρα μας, μια αγορά του μεγέθους των ΗΠΑ ή του μισού μεγέθους της ΕΕ. Με εύπορους πολίτες, έτοιμους να προτιμήσουν την ποιότητα και το «story» της ευζωίας και της μακροζωίας, που συνοδεύει τη υγιεινή διατροφή που βασίζεται στα ελληνικά προϊόντα.

Όσον αφορά την «παραμυθία» για τους κινδύνους από τις μαζικές εισαγωγές επικίνδυνων τροφίμων που θα οδηγήσουν στον αφανισμό του ελληνικού πληθυσμού, θα πρέπει να γνωρίζουν οι αντιδρώντες στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, ότι οι αυστηροί έλεγχοι που εφαρμόζονται σήμερα σε όλα τα προϊόντα που ήδη εισάγονται από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως στον καφέ, στο κακάο, στο κρέας και στα φρούτα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Με σκοπό την διατήρηση των αυστηρών προδιαγραφών που απαιτούνται για κάθε προϊόν που εισάγεται στην ΕΕ.

Δεν είναι τα πάντα απειλές. Τα περισσότερα είναι ευκαιρίες. Ευκαιρίες που πολλές φορές απαιτούν «ξεβόλεμα» και προσαρμογή στις νέες πιο απαιτητικές συνθήκες.

ΥΓ. Για την ιστορία να θυμίσουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αποχωρήσει μαζί με το ΚΚΕ από τη Βουλή, στις 28 Ιουνίου 1979 κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Έτσι και τώρα οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν την έγκριση ενισχυμένων προστατευτικών ρυθμίσεων (safeguard measures) για τα αγροτικά προϊόντα που θα εισάγονται από τις χώρες της Mercosur, ώστε να αποφευχθούν ζημιές στους Ευρωπαίους αγρότες στα πλαίσια της συμφωνία ΕΕ - Mercosur, στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ΟΧΙ, παρ’ όλο που η ευρωπαϊκή ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) ψήφισε υπέρ της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας την, ως «ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών ΕΕ - Λατινικής Αμερικής, την στρατηγική αυτονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη».