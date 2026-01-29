Απλουστεύεται με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, όπως ανακοίνωση την Πέμπτη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Από σήμερα, η υποβολή αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά, μέσω ενιαίας και εξειδικευμένης πλατφόρμας που σχεδίασαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις σχετικές οδηγίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (το link ΕΔΩ ).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας και η αποτελεσματική προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ρυθμίζει τη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιεύθηκε στις 26.1.2026 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283 Β΄)