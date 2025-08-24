Ανακάμπτει η ελληνική αγορά Πληροφορικής και Λογισμικού

Νέα ανάκαμψη σημείωσε τον μήνα Ιούλιο η αγορά Πληροφορικής και Λογισμικού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία ο σχετικός δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών ενισχύθηκε σημαντικά στις 105,1 μονάδες, έναντι 97,7 τον Ιούνιο. Παρά την υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (111,6 μονάδες), η ανοδική αυτή πορεία αποτυπώνει το σταθερό κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στον κλάδο.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, ιδιαίτερα ενισχυμένες ήταν τον Ιούλιο οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου. Συγκεκριμένα οι εκτιμήσεις αυτές ήταν ενισχυμένες κατά 29 μονάδες έναντι 8 τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση σημειώνουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο κατά 33 μονάδες έναντι 17, φανερώνοντας έντονη κινητικότητα στην αγορά.

Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τη ζήτηση κατέγραψαν υποχώρηση, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις +19 μονάδες, έναντι +29 τον Ιούνιο.

Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις για την απασχόληση διατήρησαν θετική πορεία, ανεβαίνοντας κατά 33 μονάδες (από 25), υποδεικνύοντας ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Αξιοσημείωτη ήταν και η ήπια πληθωριστική πίεση που αποτυπώνεται στις τιμές, με το σχετικό ισοζύγιο να ανεβαίνει στις +19 μονάδες, έναντι +8 τον προηγούμενο μήνα. Η εικόνα αυτή δείχνει έναν δυναμικό, αλλά ελεγχόμενο ρυθμό ανάπτυξης στον κλάδο.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των αναλυτών του ΙΟΒΕ, η ανοδική πορεία του τομέα Πληροφορικής και Λογισμικού στην Ελλάδα λειτουργεί ως «φωτεινή» εξαίρεση στο ευμετάβλητο οικονομικό τοπίο, αποδεικνύοντας τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού, ακόμα και σε περιβάλλον αβεβαιότητας.

Σε ό,τι αφορά την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στις 109,1 μονάδες, από 106,1 μονάδες τον Ιούνιο - επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη των τελευταίων 13 μηνών.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην ανάκαμψη των προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με την Πληροφορική, πάντα, να συμβάλλει καθοριστικά.

Αντίθετα, το λιανικό Εμπόριο και η Καταναλωτική Εμπιστοσύνη παρουσίασαν επιδείνωση. Οι προσδοκίες των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση στους επόμενους 12 μήνες υποχωρούν, με το 59% να προβλέπει επιδείνωση, αντανακλώντας τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και της ακρίβειας.

Όπως παρατηρούν οι αναλυτές του ΙΟΒΕ, σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των επιχειρήσεων διάφορων κλάδων της οικονομίας είναι σημαντικά βελτιωμένη και κυριαρχεί στην κατεύθυνση του οικονομικού κλίματος, παρά τους προβληματισμούς που εξακολουθούν να έχουν τα νοικοκυριά. Η πορεία στην Ευρώπη

Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος κατέγραψε βελτίωση τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες της ευρωζώνης, κυρίως λόγω αισιοδοξίας στη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο. Αντιθέτως, οι προσδοκίες στις Κατασκευές εξασθένησαν οριακά, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε ελαφρώς.

Σημαντική άνοδος του δείκτη παρατηρήθηκε στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, ενώ υποχώρηση καταγράφηκε στην Πολωνία και στασιμότητα στην Ολλανδία.