Ανάκαμψη στη Γερμανία: Οικονομικός δείκτης προβλέπει ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο

Η γερμανική οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με δείκτη του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK) του Ιδρύματος Hans Boeckler, όπως μετέδωσε το Reuters την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης - που συγκεντρώνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για βασικές οικονομικές μεταβλητές - καταγράφει πιθανότητα ύφεσης 34,8% και επομένως δεν υποδηλώνει σοβαρούς κινδύνους μεγάλης συρρίκνωσης.

Οι γερμανικές εξαγωγές υποχώρησαν απροσδόκητα τον Αύγουστο λόγω απότομης πτώσης της ζήτησης από τις ΗΠΑ, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της σε περισσότερα από τρία χρόνια, ενώ οι βιομηχανικές παραγγελίες σημείωσαν πτώση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον ίδιο μήνα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει κάποια δυσμενή οικονομικά νέα, κυρίως σχετικά με τις αδύναμες εξαγωγές προς ξένες αγορές. Αυτό είναι φυσικά σημαντικό, αλλά ευτυχώς το εξωτερικό εμπόριο δεν είναι τα πάντα», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Ντουλίν, διευθυντής έρευνας στο IMK.

«Αυτό που είναι σαφές, όμως, είναι ότι τους επόμενους μήνες η γερμανική οικονομία δεν μπορεί να ελπίζει, όπως στο παρελθόν, ότι θα ανατραπεί η κρίση μέσω των εξαγωγών», πρόσθεσε, εκφράζοντας ταυτόχρονα ελπίδες για μια ανάκαμψη που θα στηριχθεί στην εσωτερική ζήτηση.