Άλμα στην απασχόληση στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία - Πώς η αγορά εργασίας ανακάμπτει μετά τη 10ετή κρίση και το σοκ της πανδημίας

Εντυπωσιακό άλμα στην απασχόληση έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σε μία ακόμα ένδειξη ότι η αγορά εργασίας ανακάμπτει συνεχώς και δυναμικά μετά την οικονομική κρίση και το σοκ της πανδημίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την αύξηση των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας για την ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών διαμορφώθηκε στο 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τουλάχιστον από το ξέσπασμα της κρίσης και συνιστά αύξηση άνω των 10 μονάδων συγκριτικά με το 2019, όταν μετρήθηκε στο 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.

Στη νεότερη μέτρηση της ανεργίας από την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο, οι απασχολούμενοι υπερέβησαν τα 4,32 εκατομμύρια, που συνιστά την τέταρτη καλύτερη επίδοση μετά το 2010. Οι τρεις κορυφαίες μηνιαίες εκτιμήσεις καταγράφηκαν πάλι φέτος.

Σημειώνεται πως οι απασχολούμενοι ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αδιάκοπα από τον Ιούλιο του 2021, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας μετά τη λήξη της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, εν μέσω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Η απασχόληση είναι η «άλλη πλευρά του νομίσματος» της ανεργίας. Ο δείκτης ανεργίας μετρά τους πολίτες που αναζητούν ενεργά εργασία αλλά δεν βρίσκουν, ενώ ο δείκτης απασχόλησης αφορά τους πολίτες που συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά σχεδόν 10 μονάδες από τον Ιούλιο του 2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, όμως αυτός ο δείκτης από μόνος του θα μπορούσε να κρύβει μέρος της αλήθειας, καθώς η μείωση της ανεργίας θα μπορούσε να οφείλεται σε κύμα συνταξιοδοτήσεων ή στην έξοδο από την αγορά ανθρώπων που είναι μεν σε ηλικία να εργαστούν, όμως είναι απογοητευμένοι και συνεπώς δεν αναζητούν δουλειά.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όμως, το άλμα στο ποσοστό απασχόλησης την τελευταία εξαετία φανερώνει ότι η συρρίκνωση της ανεργίας σε προ κρίσης επίπεδα δεν είναι «στατιστικό κόλπο», αλλά συνοδεύεται από δραστική αύξηση των πολιτών που έχουν βρει εργασία και συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα.