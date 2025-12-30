Ακίνητα: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις στο Ε9

Περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι φορολογούμενοι για διορθώσεις και μεταβολές των στοιχείων των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9, στις περιπτώσεις λαθών. Αν διαπιστώσουν κενά και παραλείψεις στα στοιχεία που αφορούν στο είδος, την ηλικία, τη θέση, την περιοχή του ακινήτου και τα εμπράγματα δικαιώματα, πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις για να μη βρεθούν με «φουσκωμένο» λογαριασμό ΕΝΦΙΑ έως και 90%.

Τα εκκαθαριστικά του φόρου θα αναρτηθούν στο taxis στο τέλος Φεβρουαρίου, για να αρχίσει η πληρωμή του φόρου σε 12 δόσεις, από τον Μάρτιο έως και τον Φεβρουάριο του 2027.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα 10 λάθη στα στοιχεία του Ε9 που φέρνουν έξτρα χρεώσεις στο εκκαθαριστικό είναι:

1. Αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων που έχει σαν αποτέλεσμα η Εφορία να μην υπολογίσει την έκπτωση 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί στο χώρο κύριας χρήσης.

2. Δήλωση υπόγειων επιφανειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης.

3. Αναγραφή περισσότερων τετραγωνικών μέτρων για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

4. Κενό στη συμπλήρωση του κωδικού για τον αριθμό του ορόφου, πράγμα που σημαίνει ότι για τον προσδιορισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

5. Παράλειψη συμπλήρωσης των κωδικών για κτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα με αποτέλεσμα την απώλεια της έκπτωσης 60% στο ποσό του φόρου.

6. Μη αναγραφή γεωργικού κτίσματος η αποθήκης η επαγγελματικής στέγης σε αγροτεμάχιο οπότε θεωρείται ότι είναι κατοικία και ο το ποσό του φόρου πενταπλασιάζεται.

7. Δήλωση έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας που οδηγεί σε υψηλότερο φόρο καθώς η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει την επιβάρυνση.

8. Μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επιφέροντας άδικες χρεώσεις.

9. Μη αναγραφή του ποσοστού συνιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να υπολογίζεται κυριότητα 100% με υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού του φόρου.

10. Δήλωση του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου.

Τα βήματα

Για διορθώσεις στο Ε9 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE και ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

Επιλέγετε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέγετε τη δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

Μπορείτε να εισάγετε, να μεταβάλλετε η να διαγράψετε ακίνητο από τους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάνετε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε αποθηκεύεται προσωρινά.

Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, ελέγχετε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

Επιλέγετε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Μεταβιβάσεις

Σε κάθε περίπτωση, τροποποιητική δήλωση Ε9 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο 2025 με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης με βάση την οποία θα υπολογισθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2026.

Αντίθετα καμία κίνηση δεν χρειάζεται να κάνουν οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty καθώς στις περιπτώσεις αυτές η ΑΑΔΕ πέρασε αυτόματα στο Ε9 τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους

Ειδικότερα σε τροποποιήσεις στο Ε9 θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι μέσα στο τρέχον έτος: